Libertad para el médico que avisó de la muerte de su acompañante en un hotel de Marbella

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Málaga, 5 oct (EFE).- Un juzgado de Marbella (Málaga) ha acordado libertad provisional del médico de 66 años detenido el pasado jueves en relación con el fallecimiento de una enfermera con la que se encontraba hospedado en un hotel del municipio.

El fallecimiento se produjo tras la administración a la fallecida, de 56 años, de fármacos y opiáceos proporcionados por el facultativo, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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Debido a la fase inicial en la que aún se encuentra la causa, la investigación judicial se está tramitado por la presunta comisión de un delito contra las personas con resultado de muerte, otro delito contra la salud pública y un delito continuado contra el patrimonio en la modalidad de hurto.

La titular de la plaza numero 5 de Instrucción de Marbella, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad tras considerar que el detenido cuenta con arraigo en el municipio y no hay temor a la destrucción de pruebas que ya se habían recogido en el lugar de los hechos.

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Además se han tomado como medidas cautelares prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

La acusación particular, que representa al marido de la fallecida, solicitó el ingreso en prisión del médico al estimar que los hechos podían constituir entre otros un delito de homicidio con dolo eventual.

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Aunque el detenido se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial, hasta el momento la investigación policial ha podido determinar por medio de testigos y de las pruebas halladas en el lugar que tanto el facultativo como la enfermera fallecida podrían haber mantenido una relación sentimental dado que los encuentros en el hotel tenían lugar desde hacía un año aproximadamente.

Durante las citas ambos se administraban supuestamente opiáceos y otros medicamentos para dormir. Estos medicamentos presuntamente eran retirados del Hospital Costa del Sol, centro en el que ambos trabajaban.

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Considerando la relación de pareja que mantenían el detenido y la fallecida, la juez instructora ha considerado que los delitos pudieran ser constitutivos de un caso de violencia de género por lo que ha decidido inhibirse en favor de la Sección de Violencia del Tribunal de Instancia de Fuengirola, que es el partido judicial al que corresponde el lugar de residencia de la fallecida.

Pese a que se inhibe por si fueran constitutivos de un caso de violencia de género la jueza instructura hasta el momento le investiga por un delito contra las personas con resultado de muerte, un delito contra la salud público y un delito continuado contra el patrimonio en la modalidad de hurto. EFE

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