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La presidenta de Cantabria dice que es "hoy es un día ilusionante" porque "el sachismo llega a su fin"

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La presidenta de Cantabria y del PP en la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que "hoy es un día ilusionante para todos los españoles, pero también para los cántabros, que no aguantamos más" porque está convencida de que "el sachismo llega a su fin", tras el anuncio de elecciones anticipadas realizado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para el próximo 29 de noviembre.

Buruaga ha aprovechado una rueda de prensa para presentar un proyecto urbanístico para comenzarla valorando "el acontecimiento más relevante de la legislatura".

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"Siempre he dicho que Sánchez convocaría elecciones cuando le conviniera a Sánchez y estoy segura de que lo ha hecho pensando única y exclusivamente en sí mismo, pero lo cierto es que por una sola vez los intereses personales de Pedro Sánchez parecen coincidir con los intereses de España y de los españoles, que hoy respiramos aliviados. Por fin, por fin, esto se acabó", ha sentenciado.

Y ha insistido en que convocar elecciones "y devolver la voz a los ciudadanos; dejar que España hable, dejar que España vote, es lo único bueno que ha hecho Pedro Sánchez de esta legislatura". Y Cantabria y España "tienen que hablar alto y claro para decidir si seguimos con este martirio o abrimos paso y elegimos el cambio", ha señalado.

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La presidenta también ha advertido que su comparecencia de esta mañana "anticipa lo que nos espera: una campaña muy dura y muy sucia. Absolutamente populista, frentista, diría yo, y plagada de mentiras como su comparecencia, porque Pedro Sánchez se va como ha gobernado, mintiendo a los españoles para no reconocer que él y su gobierno están acabados".

"Un gobierno bloqueado, paralizado, sin mayoría parlamentaria, y mayoría social para tomar decisiones que resuelvan los verdaderos problemas de los ciudadanos, problemas que él mismo ha creado, como es el caso de la falta de vivienda. Un gobierno incapaz de protestar a nuestras fronteras y de defender a sus ciudadanos. Lo seguimos viendo hoy, meses después, en Ceuta. Un gobierno acorralado por los tribunales y los casos de corrupción, que está volando por los aires todos los estándares de calidad democrática y también la igualdad y la solidaridad entre españoles y no contento con esto, en un nuevo ejercicio de trillerismo político y de fraude democrático, diría yo, pretende seguir adelante con sus decretos de vivienda en el minuto de descuento", ha resumido, para acusarle de "seguir utilizando la vivienda como un arma, como un instrumento de confrontación electoral".

"El daño causado por Sánchez ha sido descomunal, pero España tiene que saber que no es irreparable, que hay salida, que esto tiene solución", ha asegurado Buruaga, que ha afirmado que el PP lleva tiempo trabajando en la alternativa. "Tenemos proyectos, tenemos equipos y desde luego tenemos la determinación, la fuerza, la ilusión y la energía necesaria" y en estos 54 días hasta las elecciones "vamos a echar el resto vamos, también desde Cantabria, porque nos jugamos el futuro del país y nos jugamos el futuro de la región".

Porque a su juicio "Cantabria necesita un presidente que no privilegie a unos territorios frente a otros y que no cree, no discrimine entre ciudadanos de primera y de segunda; que nos permita competir en condiciones de igualdad y dé respuesta de una vez a las necesidades de esta tierra, especialmente en materia de infraestructuras; un presidente que sea todo lo contrario de lo que hemos tenido hasta ahora: un presidente honesto, justo y también libre, libre que no se da el chantaje ni tenga hipotecas inconfesadas".

"Nosotros no vamos a confiarnos, vamos a seguir con el buzo del trabajo puesto, no vamos a desviarnos ni un milímetro del objetivo" del "cambio que España necesita y desde luego no podemos y no vamos a fallar a España, a los españoles, a Cantabria y a los cántabros".

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EuropaPress

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