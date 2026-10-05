Espana agencias

La fiscal pide 4 años de cárcel para 2 consejeros de Gallardón y otros 17 acusados de Lezo

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- La fiscal ha pedido en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP cuatro años y medio de prisión para los 19 acusados, entre ellos dos consejeros de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por supuesta malversación de caudales públicos en su gestión en Canal de Isabel II en 2001.

De esta forma ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, por lo que también ha reducido su solicitud de inhabilitación para los acusados, que ha dejado en 11 años (antes entre 12 y 15), y ha reclamado que indemnicen a Canal de Isabel II en al menos 19 millones de euros.

PUBLICIDAD

La vista que celebra la Audiencia Nacional se sigue por la compra en 2001 por parte de Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, que a juicio de la fiscal se ejecutó de forma irregular con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte, junto con otros nueve procesados, del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad-, y también se sientan en el banquillo tres excargos de esta empresa pública madrileña.

PUBLICIDAD

La fiscal ha expuesto que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de INASSA por 73 millones de dólares.

Ha añadido que, "contrariamente a lo autorizado", se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la dominicana WATCO S.A..

La representante de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo justificado y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Ha precisado que cinco de los acusados habían sido ejecutivos de la sociedad Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR), a través de la cual se vincularon profesionalmente con la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), que era el principal activo de INASSA.

Estos cinco acusados se repartieron más de nueve millones de euros fruto de la operación mientras que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue su destino final, ha mantenido la fiscal.

El abogado de la Comunidad de Madrid ha pedido que los acusados paguen una indemnización conjunta de cerca de 30 millones de euros y ha advertido de que "hicieron pasar a Canal de Isabel II por un paraíso fiscal", en referencia a Panamá, país que en la época de los hechos era considerado como tal.

"Rogaría el dictado de una sentencia condenatoria que suponga un listón referencial y un ejemplo de cara a venideros tiempos sobre la necesidad de salvaguardar en las operaciones el dinero de la Comunidad de Madrid", ha concluido.

La letrada del PSOE ha retirado la acusación para los entonces miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II a excepción de Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera.

Las defensas han pedido la absolución de los acusados, que han proclamado su inocencia.

El principal acusado del caso Lezo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y vicepresidente en la etapa del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, que estuvo en prisión provisional unos seis meses tras ser detenido en 2017, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas de la causa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

El hermano del rey Carlos ha iniciado una revisión judicial para cuestionar la legalidad de los registros realizados en sus propiedades de Sandringham y Royal Lodge tras ser detenido el pasado febrero

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

La colombiana ha anunciado este lunes una nueva fecha que culminará su gira el Día de la Hispanidad

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

Este guiso de legumbres y setas demuestra que los guisos más reconfortantes del otoño también pueden ser ligeros y saludables

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”