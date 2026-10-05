Iustitia Europa, acusación en casos judiciales que afectan al Gobierno, confirma que se presentará a las elecciones

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El partido Iustitia Europa, que ejerce la acusación en casos judiciales que afectan al Ejecutivo, ha anunciado que se presentará a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 con su presidente, Luis María Pardo, como candidato a la Presidencia del Gobierno.

En un mensaje publicado en la red social 'X', la organización ha confirmado que concurrirá a los comicios tras el adelanto electoral anunciado este lunes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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De un tiempo a esta parte, Iustitia Europa ejerce como acusación popular en diferentes procesos judiciales como las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Ceuta, el 'caso Leire Díez' o el 'caso Koldo', pero también en el Tribunal Supremo, donde denunció los supuestos efectos electorales de la conocida como 'ley de nietos' y consiguió que los magistrados acordaran la suspensión cautelar.

Además, participó en las causas abiertas a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno.

Este lunes, precisamente, el partido ha pedido al Tribunal Supremo que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias" para garantizar que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados por la 'ley de nietos' que acordó el pasado septiembre sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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En un acto celebrado a finales de septiembre, la organización designó a Luis María Pardo como candidato presidencial tras la celebración de un congreso general de afiliados que respaldó su candidatura sin votos en contra, según informó el partido.

Pardo llamó "a la unidad de los españoles que sienten que ningún partido político les representa, sean de izquierdas, de derechas o no se identifiquen con ninguna ideología", y pidió "combatir la corrupción, despartidizar las instituciones y cambiar las reglas del sistema".

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Al tratarse de un partido sin representación electoral, Iustitia Europa tendrá que reunir, al menos, la firma del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección.