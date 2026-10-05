Hoy será noticia. Martes, 6 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

La publicación en el BOE de la convocatoria de elecciones pone en marcha la maquinaria electoral

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Madrid (EFE).- La publicación en el BOE del decreto con la convocatoria anticipada de elecciones generales pone en marcha la maquinaria electoral y apremia a los partidos a preparar sus candidaturas y los programas con los que competirán el 29 de noviembre en las urnas.

El Congreso y el Senado resultantes de las elecciones generales del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre.

CRISIS VIVIENDA

El Gobierno prevé volver a aprobar este martes los decretos en materia de vivienda

Madrid (EFE).- El Gobierno prevé volver a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes los decretos leyes sobre vivienda que rechazó la pasada semana el pleno del Congreso.

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Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, fuentes del Gobierno han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario al sumarse Junts al rechazo de PP y Vox.

LEY AMNISTÍA

El Constitucional debate y, previsiblemente, avalará amnistiar el delito de malversación de los líderes del 'procés'

Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional debate este martes y, previsiblemente, dará su aval a amnistiar el delito de malversación de los líderes del 'procés', abriendo la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont.

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Regreso que podría producirse incluso antes de las elecciones si el Supremo, como parece que va a ocurrir, levanta inmediatamente después la orden de detención que pesa sobre él.

PRECIOS ELECTRICIDAD

La luz en el mercado mayorista marcará este martes los 201,99 euros/MWh, su máximo anual

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC, subirá este martes un 2,55 % hasta marcar 201,99 euros/megavatio hora (MWh), su máximo anual.

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Según los datos de la última subasta, publicados por el operador del mercado ibérico OMIE, el precio máximo de este martes será de 281,31 euros/MWh alrededor de las 21:00 y el mínimo, de 147 euros/Mwh sobre las 16:00.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El presidente de Ceuta y el de Melilla reciben la Medalla de Oro del Senado

Madrid (EFE).- El presidente del Senado, Pedro Rollán, impone las medallas de Oro de la Cámara Alta a los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Melilla, Juan José Imbroda.

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El acto se celebrará en el Antiguo Salón de Sesiones y asistirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SANIDAD INFORME

Publicación de informe anual que cuantifica el grado de privatización de la sanidad en España

Madrid (EFE).- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cuantifica el grado de privatización de la sanidad en España en una nueva edición de su informe anual.

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El informe del año pasado mantuvo a Madrid como la comunidad con mayor porcentaje de privatización, además de Canarias, Baleares y Cataluña.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Balance sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el teniente general de la Guardia Civil Francisco Javier Moscoso hacen balance sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración cuando se cumplen 20 años desde que se creó el mando único en esta materia en las islas en la primera crisis de los cayucos.

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Dos décadas en las que han llegado a las islas casi 236.000 personas.

EXPOSICIÓN DANTE

Presentación de la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg' en la Fundación Canal

Madrid (EFE).- La Fundación Canal presenta este martes la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg', que reúne por primera vez las series completas de xilografías y litografías que estos artistas dedicaron sobre el infierno de la 'Divina comedia'.

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Litografías y xilografías separadas por casi un siglo y realizadas con técnicas artísticas muy diferentes.

DÍA CINE

El cine español, dulce celebración con 'La bola negra y 'Torrente' en el top diez del año

Madrid (EFE).- El cine español celebra este martes su día en un momento dulce en su relación con un público que está llenando las salas para ver 'La bola negra' -ya ha superado los dos millones de espectadores- y que también respondió masivamente a 'Torrente, presidente', ambas entre las diez películas más vistas del año.

En este 2026, y hasta el momento, se han estrenado más de 270 películas españolas, según datos de Rentrak, de las más de 650 de todas las nacionalidades que han llegado a los cines.

CONGRESO GASTRONOMÍA

La nao San Juan acoge en San Sebastián el Congreso Gastronomika

San Sebastián (EFE).- La nao San Juan atraca este martes en San Sebastián Gastronomika, que acoge el primer encuentro internacional de bacalao, en el que cocineros, historiadores, escritores, científicos y profesionales de distintos países reivindicarán el pescado que cambió la historia del mundo.

El congreso acoge, así mismo, el IX Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa en el que compiten los campeones de todas las ediciones anteriores.

EL TIEMPO

Inestabilidad por la dana del noroeste y lluvias en la mayor parte de España

Madrid (EFE).- La inestabilidad climática predominará este martes en la mayor parte de España debido a la influencia de la dana del noroeste, que provocará lluvias en la mayor parte del país con acumulados significativos en zonas del suroeste peninsular y Pirineos.

La dana provocará cielos nubosos y precipitaciones tormentosas probablemente fuertes desde primeras horas y con granizo en regiones del oeste de la meseta norte, sur de Galicia y entorno del sistema central.

EFE

plv