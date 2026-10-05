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Gavira (Vox) afirma que es la "última oportunidad de acabar" con el "gobierno corrupto y traidor" de Sánchez

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El líder de Vox en Andalucía, vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado que este lunes es un "día alegre" porque al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se le ha "acabado ya el cuento", y ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre son la "última oportunidad de acabar" con su "gobierno corrupto y traidor".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha manifestado que Sánchez, en su comparecencia para anunciar la fecha de las elecciones, ha seguido con su "desvergüenza habitual", porque "ni una sola vez" ha mencionado la palabra Ceuta, demostrando que es "rehén de Marruecos", y al abordar el tema de la vivienda, sin decir "a los españoles que, en los últimos ocho años, el precio de compra de una vivienda se ha incrementado en un 74 por ciento y que el alquiler se ha incrementado un 40 por ciento desde que es presidente".

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"Ha seguido en su desvergüenza hablando de los intereses de los españoles de a pie, los cuales se acuerdan de que él tiene a su mujer investigada, que tiene a su hermano condenado, al fiscal del Estado condenado, y a Ábalos y a Koldo, en Soto del Real. Y tiene la desvergüenza de seguir hablando de los intereses de los españoles de a pie", según ha señalado Manuel Gavira.

"Ha seguido engañando a todos los españoles", según ha dicho Gavira de Sánchez, y ha recordado que su gobierno es el que más "recauda de la historia y el que menos se gasta en los españoles".

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Para Gavira, el próximo 29 de noviembre es "la oportunidad que tenemos de acabar con este gobierno corrupto y traidor, que se ha olvidado de Ceuta, que se olvida de su corrupción, que se olvida de que es el que ha creado el problema de la vivienda y que sigue asfixiándonos fiscalmente y mientras los españolitos de a pie sufriendo las consecuencias".

Se ha mostrado convencido de que, con las elecciones del 29 de noviembre, los socialistas se van a "ir al paro durante una larga temporada y los españoles vamos a tener por fin el gobierno que nos merecemos" y que situará como lo primero "los intereses de los españoles".

A la pregunta de si estaría dispuesto a dar el paso a Madrid, ha manifestado que él tiene "bastante tarea" con sus responsabilidades en la Junta, aunque siempre ha estado a "disposición" de su partido. "Como si me quieren quitar mañana", ha añadido Manuel Gavira, apuntando que Vox tiene "sus momentos y sus tiempos y llegará el momento en el Comité Ejecutivo Nacional decidirá a las personas que lideran las listas en cualquier provincia de nuestra nación".

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