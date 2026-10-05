El Consejo de Ministros se reúne a las 11:30 horas para aprobar el decreto de elecciones

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Consejo de Ministros va a reunirse este lunes a las 11:30 horas para aprobar el decreto de convocatoria de las elecciones generales, adelantadas al 29 de noviembre.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado la hora de la reunión del gabinete tras la comparecencia extraordinaria en la Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha decidido avanzar la fecha de los comicios después de que el pleno del Congreso derogara el viernes los dos decretos diseñados para hacer frente a la crisis de la vivienda.

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El decreto, que se publicará mañana martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), disuelve las Cortes, fija la fecha de las elecciones y debe marcar la fecha de la constitución de las nuevas Cortes, que deberá ser como máximo 25 días después de la cita electoral.

Como tarde, el nuevo Parlamento tendrá que constituirse el 24 de diciembre, día de Nochebuena. EFE