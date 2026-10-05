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El campeón Barceloneta se estrena ante el Novi Beograd; el Sabadell debuta en Montenegro

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Barcelona, 5 oct (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón de la Liga de Campeones, iniciará este miércoles (20:30 CET) la defensa del título en su piscina ante el Novi Beograd serbio, uno de sus rivales habituales en Europa, mientras que el CN Sabadell abrirá su participación este martes en Montenegro frente al Jadran Herceg Novi.

Los dos representantes españoles afrontan esta temporada la máxima competición continental desde caminos diferentes. A diferencia del pasado curso, han quedado encuadrados en grupos distintos en una primera fase que mantiene el mismo formato: los dos primeros de cada grupo avanzarán a la liguilla de cuartos de final.

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Para el Atlètic Barceloneta será el primer capítulo de la defensa del título conquistado el pasado junio, doce años después de levantar por primera vez la corona europea. En Gzira (Malta), el conjunto barcelonés derrotó al Pro Recco italiano (17-16), el gran dominador histórico de la competición, con once títulos en sus vitrinas.

Pero el pasado ya es historia. El equipo dirigido por Fran Fernández comienza de nuevo y lo hace con el impulso de haber conquistado recientemente su segunda Supercopa de Europa tras imponerse al Marsella francés (10-8).

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Ese triunfo supone un refuerzo de confianza para un equipo que mantiene prácticamente intacto el bloque que le llevó a la gloria europea la pasada temporada y que, además, ha incorporado a un fichaje de primer nivel: el experimentado internacional italiano Francesco Di Fulvio, procedente precisamente del Pro Recco, con el que conquistó cuatro Ligas de Campeones.

El primer obstáculo europeo será un viejo conocido: el Novi Beograd. El conjunto serbio fue el verdugo del Atlètic Barceloneta en las fatídicas semifinales de hace dos temporadas y volvió a cruzarse con los catalanes el curso pasado en la liguilla de cuartos de final. Entonces, el equipo marinero se tomó la revancha con dos victorias (19-16 y 14-16), la segunda de ellas decisiva para dejar eliminado al conjunto balcánico.

El Novi Beograd, que mantiene en sus filas a un plantel repleto de campeones olímpicos y continentales como Milan Glusac, su capitán Milos Cuk y Vasilije Martinovic, ha tenido que abrirse paso esta temporada desde la fase previa después de que el Radnicki le arrebatara el título nacional.

Antes de ese duelo, será el Sabadell el encargado de abrir la presencia española en la competición. El conjunto vallesano se ha ganado el derecho a regresar a la fase de grupos de la máxima competición continental tras finalizar segundo en su liguilla previa y afronta este martes (18:30 CET) en Montenegro el primer reto del nuevo proyecto de Albert Español.

El conjunto catalán ha renovado sus argumentos para intentar dar un paso adelante en una competición en la que la pasada temporada quedó eliminado a las primeras de cambio. La llegada de un campeón de Europa como Miguel de Toro y el regreso de Áxel Corres, una vez superada su enfermedad, se suman a un bloque en el que también destacan Sergi Cabanas y Kanstantsin Averka.

El margen de error, además, será reducido. Con el Olympiacos como principal candidato a dominar el grupo, buena parte de las opciones del cuadro vallesano de seguir adelante pasan por sus duelos directos ante el Waspo Hannover alemán y el Jadran Herceg Novi, precisamente su primer rival.

Un estreno que tendrá, además, un ingrediente especial. Enfrente estará un equipo que conoce bien Fran Valera, de regreso este curso a la disciplina vallesana después de haber defendido la temporada pasada los colores del conjunto montenegrino. EFE

avm/fa/og

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