Cinco novedades de España para jugar ante Finlandia respecto a Europeo

Redacción deportes, 5 oct (EFE).-El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció la convocatoria de la selección española para afrontar el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2028, que enfrentará al combinado nacional con Finlandia el próximo 20 de octubre (20:30 horas) en Manzanares.
La concentración comenzará el 11 de octubre y la expedición se desplazará al día siguiente a Alcázar de San Juan, donde España continuará con su preparación hasta el encuentro ante el conjunto finlandés.
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La lista presenta varias novedades con respecto a la convocatoria del equipo que se proclamó campeón de Europa. Entre ellas figura el jugador del Jaén Paraíso Interior Dani Zurdo, que se perdió el Europeo por lesión en los días previos al inicio del torneo y vuelve a contar para Velasco. También aparecen como novedades Gon Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola), Daniel Gabriel (Quesos El Hidalgo Manzanares y Gonzalo Santa Cruz (ElPozo Murcia Costa Cálida).
La convocatoria está formada por 14 jugadores:
- Porteros: Dídac Plana (Barça) y Antonio Navarro (ElPozo Murcia Costa Cálida).
- Cierres: Antonio Pérez (Barça), Raya (Inter JP Financial) y Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida).
- Ala-cierre: Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida).
- Alas: Cortés (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola), Novoa (O Parrulo), Gon Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior).
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- Ala-pívots: Adolfo (Barça) y Daniel Gabriel (Quesos El Hidalgo Manzanares).
- Pívot: Santa Cruz (ElPozo Murcia Costa Cálida). EFE
jmd/og
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