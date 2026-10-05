CCOO reclama a Correos una planificación inmediata para el voto postal para el 29-N

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Madrid, 5 oct (EFE).- El sindicato CCOO ha reclamado a la dirección de Correos que planifique de forma "inmediata" la contratación extra para afrontar "con todas las garantías" el incremento de actividad asociada al voto postal para las elecciones generales del 29-N.

En una nota remitida este lunes, CCOO ha solicitado al presidente de la entidad postal, Pedro Saura, que "aparque su sistemático ajuste" de plantilla y que "prepare de inmediato un plan para garantizar" la operativa del voto por correo.

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Ha apostillado en su misiva que, en la actualidad, esa operativa es "inasumible con los recortes actuales" en la empresa.

El sindicato considera, además, como "necesario" que Correos se anticipe al incremento de actividad que supondrá la convocatoria electoral y que "dimensione correctamente" los recursos humanos y organizativos para la próxima cota electoral. EFE

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