Breogán, primer equipo en 22 años que arranca ACB anotando 100 o más puntos

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Lugo, 5 oct (EFE).- Con su victoria por 95-101 ante el Baxi Manresa, el Río Breogán se convirtió en el primer equipo en 22 años que arranca la Liga ACB anotando 100 o más puntos en las dos primeras jornadas.

El equipo que dirige Luis Casimiro es el segundo partido consecutivo en el que superan la centena en el marcador, tras empezar endosándole 110 al Asisa Joventut en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

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Ningún equipo ACB había empezado anotando 100 puntos o más en las dos primeras jornadas de una temporada desde el Baskonia en la temporada 2004-05, que anotó 104 y 103.

Anteriormente tan solo había pasado otras tres veces: el Real Madrid en la campaña 1985-86 y el Estudiantes y el CAI Zaragoza en la 1986-87.

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Lo sorprendente del Breogán es que en los cinco partidos oficiales que ha disputado esta temporada, los dos de la Liga Endesa y los tres de la fase previa de la Liga de Campeones, ha superado la barrera de los 100 puntos, ya que le hizo 126 al Rilski Sportist búlgaro, 105 al Manchester Basketball y 110 al Dziki Warszawa polaco.

El próximo compromiso liguero del conjunto breoganista será el sábado contra el Básquet Girona, que este fin de semana encajó 118 puntos ante Baskonia. EFE

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