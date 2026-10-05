Asocian la ansiedad materna en pandemia con una mayor afectividad negativa en sus hijos

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Sevilla, 5 oct (EFE).- Una investigación liderada por la Universidad y el Instituto de Biomedicina de Sevilla ha identificado la ansiedad materna durante la pandemia de la covid-19 con una mayor afectividad negativa en el temperamento de sus hijos menores, que presentan más emociones como la tristeza o la culpa.

Según ha informado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, el trabajo de la US y el IBiS ha identificado posibles factores de riesgo y de protección que contribuyan a mejorar la atención a la salud mental maternoinfantil, especialmente en contextos de crisis.

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El proyecto internacional liderado por la investigadora Emma Motrico es el resultado del análisis de la científica Marina Picchi, que reclutó una muestra de 934 madres y sus bebés durante la pandemia y realizó un seguimiento del desarrollo infantil hasta aproximadamente los dos años.

Los datos se han dado a conocer en las jornadas científicas "Impacto de la salud mental materna en el desarrollo infantil. Resultados del estudio internacional: Mamás durante el covid-19", celebradas en el IBiS.

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El estudio ha tenido como objetivo comprender de qué manera las experiencias maternas durante el embarazo y el posparto pueden relacionarse con el desarrollo de sus hijos.

Para ello, ha identificado posibles factores de riesgo y protección que contribuyan a mejorar la atención a la salud mental maternoinfantil, especialmente en contextos de crisis.

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Por otra parte, la investigadora Helena Bermejo, investigadora colaboradora del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina , ha apuntado que el diagnóstico materno de covid-19 no se asocia significativamente con el neurodesarrollo infantil.

En cambio, la ansiedad materna sí muestra asociaciones con el desarrollo cognitivo y socioemocional, ha agregado la experta, según ha informado la US.

La relación entre lactancia materna y neurodesarrollo infantil también forma parte de la investigación.

La investigadora colaboradora de la Universidad Jaume I de Castellón Laura Andreu ha estudiado esta cuestión y ha obtenido resultados preliminares que sugieren que mantener la lactancia materna podría favorecer distintas áreas del desarrollo.

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La investigación se ha desarrollado en colaboración con instituciones de España y Portugal, en un equipo en el que también participa la profesora de la US Sara Domínguez, y que ha contado con la financiación de la Fundación Alicia Koplowitz. EFE