Espana agencias

26-32. Los Panthers derrotan a los Lions en juego de la semana 4 de NFL

Guardar

Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- Los Carolina Panthers derrotaron este domingo 26-32 a los Detroit Lions en partido de la semana cuatro de la temporada de la NFL.

Bryce Young lució en los controles de Carolina con 329 yardas por envío y dos pases de anotación.

PUBLICIDAD

En la ofensiva de los Panthers también se destacó la labor de Chuba Hubbard, quien corrió para 122 yardas y dos touchdowns, y de Tetairoa McMillan, con 192 yardas por recepción y dos pases atrapados en la zona pintada.

El resultado dejó a Carolina y Detroit con dos triunfos y dos derrotas en cuatro juegos.

Los Panthers dominaron el primer cuarto gracias a una anotación por tierra de Chuba Hubbard, que sirvió para tomar ventaja 3-7 luego de que Detroit había tomado ventaja con un gol de campo de 54 yardas de Jake Bates.

PUBLICIDAD

En el segundo cuarto, Carolina mantuvo el pulso gracias a un envío de anotación de Bryce Young hacia Tetairoa McMillan y a una patada de tres puntos de 47 yardas que conectó Ryan Fitzgerald para alargar la ventaja 13-16.

Los Lions enviaron el juego al descanso igualado 16-16 gracias a un par de goles de campo de Jake Bates y a un viaje a las diagonales de Jahmyr Gibbs.

En el tercer cuarto Carolina retomó la ventaja con una nueva conexión entre Bryce Young-Tetairoa McMillan que los alejó 16-22, aunque Ryan Fitzgerald falló el punto extra por segunda ocasión en el juego.

Detroit recortó en la siguiente ofensiva 19-22 vía un gol de campo de Jake Bates, una reacción que apagó rápido el local con la segunda carrera para anotación del juego de Chuba Hubbard que colocó el marcador 19-29.

La ofensiva del equipo del entrenador Dan Campbell siguió sin caminar en el inicio del último periodo, víctima de errores en la ejecución, lo que aprovechó el local para sumar tres puntos más con gol de campo de Ryan Fitzgerald que los distanció 19-32.

Jared Goff logró estabilizar su ataque con poco más de tres minutos en el reloj; llevó a sus Lions 67 yardas en 10 jugadas hasta el touchdown por aire con Sam LaPorta que los acercó 26-32, aunque no les alcanzó para más.

La semana cuatro de la NFL concluirá este lunes cuando los Atlanta Falcons visiten a los New Orleans Saints. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este lunes 5 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este lunes 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

El patrimonio financiero sube por el fuerte avance de los valores y los fondos de inversión, situando a España en el puesto 20 entre los países más ricos del mundo

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

Mesón El Tropezón, el único restaurante activo en una aldea de Cantabria con apenas 10 habitantes: cocido montañés, chuletón y menú del día

La Herrería, un rincón diminuto en el municipio de Valdáliga, podría pasar desapercibida entre montes y carreteras secundarias, pero se convierte en destino ‘foodie’ gracias a este templo de la cocina casera

Mesón El Tropezón, el único restaurante activo en una aldea de Cantabria con apenas 10 habitantes: cocido montañés, chuletón y menú del día

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

El Gobierno de Ayuso licita el nuevo contrato para que los niños hablen con los Reyes por videollamada. El año pasado solo costó 67.214 euros y ahora sube hasta los 237.000 euros. El precio se ha disparado porque habrá más actores, más administrativos y un director artístico

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “¿Cómo puede haber medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones de la ‘ley de nietos’ y no para revisarlas?”

El líder de la formación aborda en una entrevista con ‘Infobae’ la batalla judicial por la ‘ley de nietos’ y la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “¿Cómo puede haber medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones de la ‘ley de nietos’ y no para revisarlas?”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “¿Cómo puede haber medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones de la ‘ley de nietos’ y no para revisarlas?”

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

ECONOMÍA

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de un adelanto electoral, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”