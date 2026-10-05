Espana agencias

1-1 (6-7). Panamá se impone a Ecuador en los penaltis y Gallardo sigue sin ganar

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Tokio, 5 oct (EFE).- La selección de fútbol de Panamá se impuso este lunes ante Ecuador en la tanda de penaltis por 6-7, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en el Estadio Nacional de Tokio, haciéndose con el tercer lugar en la Copa Kirin 2026.

La Tri sigue sin ganar con Marcelo Gallardo. Designado como seleccionador el pasado 23 de septiembre, la selección ecuatoriana, bajo su dirección, fue goleada por Corea del Sur (3-0) y perdió en la tanda de penaltis ante Japón (5-4 tras empatar a cero) y este lunes frente a los canaleros.

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El panameño Josué Vergara, en su debut como atacante tras incorporarse al grupo el pasado viernes, abrió el marcador en el minuto 39 tras una oportuna incursión en el área chica. La ventaja le costó caro a Los canaleros, sin embargo, que perdieron a su goleador por lesión justo antes del descanso.

Ya entrada la segunda parte, un replanteamiento del banquillo de La Tricolor que implicó cuatro cambios simultáneos dio sus frutos inmediatos: encontró el empate al minuto 57 mediante una letal transición rápida culminada por Juan Angulo.

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El marcador ya no se movió a pesar de que Ecuador lanzó un auténtico asedio que el guardameta panameño Eddie Roberts mantuvo a raya hasta decretar las tablas definitivas.

En la tanda de penaltis, Anthony Valencia falló por Ecuador y Alfredo Griffith por Panamá. Con el resto anotando sus lanzamientos, una posterior parada del portero panameño Eddie Roberts al disparo de Juan Riquelme Angulo le dio la victoria a los centroamericanos por 6-7.

Japón y Nueva Zelanda se disputan, a partir de las 19:30 hora local (10:30 GMT) la final de la Copa Kirin 2026.

Ficha técnica:

1 (6). Ecuador: Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Leonardo Realpe (Willian Pacho, m.64), Félix Torres (Andrés Hurtado, m.64), Fricio Caicedo; Anthony Valencia, Jordy Alcívar (Pedro Vite, m.46), John Mercado (Nilson Angulo, m.46), Jeremy Sarmiento (Kenny Arroyo, m.70); Alan Minda (Juan Riquelme Angulo, m.46), Jordy Caicedo (John Yeboah, m.46).

Seleccionador: Marcelo Gallardo.

1 (7). Panamá: Eddie Roberts; Carlos Harvey, César Blackman, Martín Krug; Jorge Gutiérrez (Omar Valencia, m.76), Víctor Griffith, Cristian Martínez (Giovany Herbert, m.76), Michael Amir Murillo; José Luis Rodríguez (Rafael Mosquera, m.86), Adalberto Carrasquilla (Daivis Murillo, m.87).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

Goles: 0-1, m.39: Josué Vergara; 1-1, m.57: Juan Riquelme Angulo

Árbitro: El japonés Koki Nagamine amonestó a Adalberto Carrasquilla (m.44), a Fricio Caicedo (m.55), a Martín Krug (m.70), Carlos Harvey (m.81), César Blackman (m.89) y Víctor Griffith (m.95).

Incidencias: Amistoso internacional en el marco de la Copa Desafío Kirin disputado en el Estadio Nacional de Japón. EFE

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