Verstappen gana en Sepang el aplazado Gran Premio de Baréin

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el aplazado y caótico Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en Malasia y que arrancó con algo más de hora y media de retraso, a causa de la lluvia.

Verstappen, de 29 años, logró su primer triunfo del año al elevar a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, en una carrera en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato al concluir segundo, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) acabaron octavo y decimoséptimo, respectivamente; una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimotercera posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimonovena. EFE