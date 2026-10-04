Siguen las manifestaciones por la vivienda en más ciudades con huelga general en horizonte

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Madrid, 4 oct (EFE).- Las calles de Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca y Cuenca han recogido este domingo el testigo de las multitudinarias manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas en la víspera para reclamar soluciones a la actual crisis de vivienda en España, con la vista puesta en la convocatoria de una posible huelga general.

A estas nuevas movilizaciones se unirán las ya confirmadas para esta tarde en Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Ourense, de acuerdo con la última actualización de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que prevé otra para mañana, lunes, en Pontevedra a las 20:00 horas.

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Todas exigen contratos indefinidos, la bajada de los alquileres, la expropiación a fondos buitres y el fin de todos los desahucios.

Los primeros en salir hoy han sido los manifestantes de Almería, citados a las 11:00 horas, en la Puerta de Purchena.

Media hora más tarde lo hacían en la Plaza de España de Cuenca, y ya a las 12:00 horas, en la estación de Renfe de Oviedo; la Consejería de Vivienda en Badajoz; la Subdelegación del Gobierno en Salamanca; y la Plaza Elíptica de Bilbao.

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Como sucediera este sábado, los asistentes han acudido con pancartas que llamaban a una huelga general "ya"."Que no tenemos casa" han coreado varias decenas de personas que han acudido a la convocatoria del sindicato LAB en Bilbao, donde se han visto mensajes a favor de "defender y ampliar el parque público".

En Salamanca, la protesta ha reunido a unas 2.000 personas, según la estimación policial, y ha trascurrido con normalidad y sin incidentes.

"O los bajáis o los bajamos" y "Nuestro techo, su negocio" han sido dos de los lemas de una marcha en la que ha habido cánticos dirigidos al presidente del Gobierno, como "Pedro Sánchez, cómplice rentista. PSOE y Sumar, cómplices".

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El llamamiento a la huelga general también ha resonado en Oviedo, donde la acción se ha producido detrás del eslogan "Contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen".

"Hasta que bajemos los precios. Hasta que los contratos sean indefinidos. Hasta que la vivienda deje de ser un negocio", reza en su perfil en una conocida red social el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Almería, donde la concentración estaba llamada a sumarse a una movilización por Palestina.

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En Badajoz, la lluvia no ha frenado al medio millar de personas que ha clamado contra la especulación con frases como "Aquí no hay quien viva" o "Los Buitres, a Monfragüe".

Conforme a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, las manifestaciones continuarán esta tarde a las 18:00 horas en Logroño (Glorieta del Doctor Zubía) y Murcia (Plaza de la Cruz Roja); a las 18:30 horas en Teruel (Plaza del Torico); a las 19:00 horas en Córdoba (Plaza de la Costa del Sol); y a las 20:00 horas en Ourense (Subdelegación del Gobierno).

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Al margen de ellas se suceden en España imágenes de acampadas, como la que componían esta mañana un centenar de tiendas y más de 200 personas a los pies del Ayuntamiento de Valencia y que, tras su primera noche, aspira ahora a ser indefinida.

Mientras que el gran campamento urbano levantado en la Puerta del Sol de Madrid cumplió ayer siete días sin fecha de finalización, superando ya las 2.000 tiendas -a tenor de la organización- y expandiéndose por la calle Arenal.

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La vivienda es actualmente una de las principales preocupaciones de los españoles tras las subidas de los precios de las compraventas y de los alquileres registradas en los últimos años y en un escenario en que la demanda crece a un mayor ritmo que la oferta.

Este sábado, decenas de miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas reclamaron en muchas ciudades del país soluciones a esta crisis, con la mira puesta en una huelga general, en tanto que los partidos mueven ficha ante un posible adelanto electoral.

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Las movilizaciones sucedieron al rechazo del Congreso a los dos reales decretos-ley aprobado por el Ejecutivo tras las protestas por el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda donde residía en Madrid desde hacía más de 70 años.

La derogación de ambos textos -por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, el primero; y de los mismos partidos más PNV y CC, el segundo- ha tenido, además, una importante carga política que se ha materializado en el período de reflexión y análisis del presidente del Gobierno. EFE

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