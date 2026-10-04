Sánchez mantiene su agenda del lunes e inaugurará el Congreso de la Empresa Familiar

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Madrid, 4 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la agenda que tenía prevista antes del periodo de reflexión abierto para decidir si adelanta o no las elecciones generales, e inaugurará a primera hora de este lunes el Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar.

Moncloa ha confirmado este domingo la presencia de Sánchez en el XXIX Congreso de esta organización, que está previsto que inaugure en Madrid a las 9:30 horas.

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Además, hay convocada para las 11:00 horas una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Persiste la incógnita de si el presidente del Gobierno se decantará por convocar ya elecciones tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes en materia de vivienda, o decide que la legislatura siga su curso.

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La previsión es que sea este lunes cuando desvele su decisión, y si optara por disolver las Cortes y llamar a las urnas en la fecha más cercana posible, el texto del decreto se publicaría en el Boletín Oficial del Estado el martes.

De acuerdo con la ley electoral, sería 54 días después cuando se celebrarían los comicios, el 29 de noviembre. EFE