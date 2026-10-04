Muere una persona en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvias

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona), según ha informado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa ha adelantado la existencia de esta primera víctima mortal como consecuencia del temporal en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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"Desafortunadamente, tenemos que lamentar una víctima mortal en Tordera", ha asegurado, para trasladar después su pésame a los familiares de estas personas.

El presidente catalán ha subrayado que "la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte", y ha pedido "mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones" de las autoridades. EFE

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