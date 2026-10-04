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M.Márquez no se fía y a pesar del 'pleno' cree que el mundial es "cosa de tres"

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Marc Márquuez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado un nuevo pleno de victorias, el quinto de la temporada, en el Gran Premio de Japón de MotoGP, y considera que la pelea por el título "empieza a ser cosa de tres".

"Bezzecchi está dentro totalmente y Jorge está en un gran estado de forma", reconoce el vencedor en el 'Mobility Resort Motegi', para remarcar que está luchando "contra las dos Aprilia", pues recuerda que quedan seis carreras y "queda muchísimo", pero que poco a poco van abriendo "distancia".

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"Llevamos desde Aragón con un buen estado de forma, lástima del domingo de Austria", recuerda Marc Márquez, quien asegura que se ha encontrado "bien" en Japón, en donde "el plan era claro", intentar "liderar la carrera lo antes posible".

"Me lo he tomado con paciencia", explica Marc Márquez, quien ahora se encuentra a dos puntos de Jorge Martín, de quien ha reconocido que "hoy salía bien", por lo que decidió esperar para pasarlo y, a partir de ese momento "controlar" el ritmo de carrera que quería.

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Aunque Indonesia no es un circuito de gratos recuerdos para el nueve veces campeón del mundo, Marc Márquez ha dicho que intentará estar "lo más cerca posible del 37", es decir de la victoria tanto en la 'sprint' como en el gran premio pues "ese es el objetivo", sin pensar en que no ha acabado ningún domingo en Indonesia. EFE

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