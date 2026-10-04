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Marc Márquez suma su quinto 'pleno' de la temporada y se acerca a dos puntos del líder

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su quinto 'pleno' de la temporada al vencer la carrera 'sprint' y el Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

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Con esta victoria, inapelable, de Marc Márquez, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo se sitúa a sólo dos puntos del líder del campeonato, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo, con su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero.

Bezzecchi se tuvo que defender del ataque final de su compatriota Enea Bastianini (KTM RC 16), quien se tuvo que conformar con la cuarta posición después de una espectacular remontada en la que protagonizó varias vueltas rápidas de récord.

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Los problemas con el consumo de los neumáticos durante la carrera 'sprint' provocaron problemas de rendimiento a no pocos pilotos y ello forzó a la organización a ampliar la duración del 'warm up' del domingo de diez a veinte minutos, para que todos los pilotos pudiesen probar el compuesto más duro facilitado por el suministrador único Michelin.

Tras ver el deterioro que sufrieron los neumáticos traseros de pilotos como Jorge Martín (Aprilia RS-GP) o Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) en esa carrera 'sprint', nadie dudó en salir a la carrera con el neumático más duro en el eje trasero de sus motos, y el intermedio en el delantero.

Además, ya antes de salir dos pilotos sabían contar con pocas opciones de luchar por el podio, el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), sancionado con dos 'vueltas largas' por provocar la caída en la 'sprint' de Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), con igual sanción por intentar arrancar su moto después de sufrir una caída.

Esta vez Jorge Martín no se dejó sorprender en la salida por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor de la carrera 'sprint' que aguantó la segunda posición por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y de su hermano Alex.

Martín tiró con fuerza en esas vueltas iniciales para intentar poner tierra de por medio frente a un Marc Márquez que siempre necesita algunas vueltas en la carrera larga para lograr su mejor ritmo.

Por detrás, quien no pasaba por su mejor momento era un Pedro Acosta (KTM RC 16), que vio cómo le superaban el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

En apenas tres vueltas cuatro pilotos se destacaron del resto, Jorge Martín, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Alex Márquez, al que ya por entonces le avisaron de la obligación de cumplir con su sanción, que comenzó a hacer en la quinta vuelta para regresar en el quinto puesto.

A partir de ese momento Alex Márquez intentó recuperar el máximo de terreno posible antes de cumplir con la segunda 'vuelta larga' para no dar demasiada ventaja a sus rivales, lo que hizo en el séptimo giro para regresar noveno por detrás del brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), quien unas vueltas más tarde se fue al suelo en la curva nueve.

Por delante, Jorge Martín y Marc Márquez fueron dejando atrás a un Marco Bezzecchi que no dio la impresión de poder seguir su ritmo y con el de Ducati completamente 'enganchado' al rebufo de la Aprilia del campeón del mundo de MotoGP en 2024.

De hecho, Marc Márquez, poco antes de llegarse al ecuador de la carrera, prevista a 24 vueltas, ya ostentaba el récord de vuelta rápida, controlando en todo momento las distancias respecto a Jorge Martín más o menos en las dos décimas de segundo.

Jorge Martín no se quedó atrás y batió el récord de vuelta rápida de Marc Márquez, pero sólo para ver como tras su estela el nueve veces campeón del mundo lo recuperaba por milésimas de segundo.

Fue en la undécima vuelta, una antes de cumplirse el ecuador de la carrera, cuando Marc Márquez se decidió a adelantar a Jorge Martín para tomar por primera vez el liderato de la carrera y ambos con casi dos segundos sobre el tercer clasificado, Marco Bezzecchi.

A cinco vueltas del final concluyó la carrera de Alex Márquez, que se fue por los suelos, cuando Acosta se las tenía que ver con los dos pilotos de Trackhouse Aprilia, Raúl Fernández y Ai Ogura, sin que el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón diese por perdida la quinta plaza por la que se peleaba el trío.

Delante, Marc Márquez había consolidado la primera plaza, con más de un segundo de ventaja sobre Jorge Martín y más de 2,5 segundos sobre Marco Bezzecchi, que por ese orden atravesaron la línea de meta.

La cuarta plaza fue para Bastianini, por delante de Fernández, Ogura, Acosta, Bagnaia, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Luca Marini (Honda RC 213 V), que completaron las diez primeras posiciones. EFE

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