Marc Márquez logra su sexta victoria de la temporada

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) logra su sexta victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Japón de MotoGP disputado en el circuiro 'Mobility Resoprt Motegi', por delante de su compatriota Jorge Martín Aprilia RS-GP) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE

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Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 4 de octubre El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

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El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España” José Bautista, de la Fundación porCausa, ha participado en una detallada investigación sobre cómo funcionan los servicios secretos de Marruecos. “Lo de Ceuta de finales de julio se les fue de las manos”

Amaia, la artista que hizo de la naturalidad su marca: “Tiene una cierta permisividad que a otra persona podría suponerle casi una cancelación” El periodista Luis Álvarez Borrero publica ‘Amaia: Plano secuencia’, un libro donde recoge la carrera de la cantante salida de ‘OT’ hace casi una década