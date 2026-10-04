Marc Márquez, Izan Guevara y David Almansa cierran un fin de semana perfecto

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Marc Márquez (Ducati Desmosedici Gp26), Izan Guevara (Boscoscuro) y David Almansa (KTM), han conseguido protagonizar un fin de semana perfecto con las victorias en sus respectivas categorías del Gran Premio de Japón de motociclismo.

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Marc Márquez supo esperar el momento propicio para superar al líder inicial de la carrera y autor de la 'pole position', su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que aguantó marcando el ritmo de la carrera más o menos hasta la mitad de la misma.

A partir de ese momento y ya con Marc Márquez al frente de la carrera, el ritmo de la carrera varió un poco y tanto él como Martín se fueron distanciando del tercer clasificado, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien en la última vuelta tuvo que frenar el empuje de su compatriota Enea Bastianini (KTM RC 16).

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'La Bestia' Bastianini tardó en 'despertar', pero cuando lo hizo comenzó a recuperar terreno y posiciones para alcanzar a Bezzecchi en la última vuelta a ritmo de récord de vuelta rápida y, aunque intentó superarlo, no pudo.

Antes de todo eso, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que salía quinto, tuvo que cumplir con dos vueltas largas de penalización por haber tirado en la primera vuelta de la carrera 'sprint' a Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y en su remontada acabó cometiendo un error que e hizo rodar por los suelos.

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Izan Guevara (Boscoscuro), supo aprovechar a la perfección los problemas del líder del campeonato, Manuel González (Kalex), al que se le paró la moto en la formación de salida, y desde la 'pole position' se mantuvo firme en el liderato hasta ver la bandera de cuadros.

Guevara había logrado la 'pole position' para la carrera japonesa, pero en la misma primera línea se encontraba González, quien al intentar engranar la primera marcha para salir, vio como se paraba su moto y tenía que marcharse a la calle de talleres para una vez solucionado el problema mecánico salir en última posición.

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El segundo clasificado de la categoría se apercibió de los problemas del líder y sin un solo fallo reseñable se marchó en pos de su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva, que le acerca a 10,5 puntos del líder, que acabó vigésimo segundo, sin sumar un solo punto.

Junto a Guevara, en el podio del 'Mobility Resort Motegi', acabaron el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex).

El español David Almansa (KTM) consiguió su tercera victoria de la temporada, desde la 'pole position' y por apenas 46 milésimas de segundo sobre su inmediato perseguidor, el líder del mundial y también español Máximo Quiles (KTM), con Álvaro Carpe (KTM) tercero.

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Otro de los grandes protagonistas fue el español Brian Uriarte (KTM), que fue sancionado con dos dobles vueltas largas', y aún así consiguió controlar la situación para minimizar 'daños' y acabar cuarto la carrera.

A Uriarte se le rompió el tornillo de sujeción de la leva del freno delantero en la vuelta de formación, que sus mecánicos intentaron solucionar y que al final fue la causa de que se le impusiese la citada sanción, que gestionó a la perfección para perder apenas dos posiciones, aunque sin la posibilidad de volver a contactar con la cabeza de carrera.

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Desde que se apagó el semáforo, David Almansa intentó marcar el ritmo y tras su estela se fueron todos los favoritos, Brian Uriarte, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, quien en la primera vuelta ya superó a Carpe y que con la sanción a Uriarte dejó solos en cabeza a Almansa y Quiles.

El líder del campeonato no quiso arriesgar más de lo estrictamente necesario, pues para ser campeón necesitaba ganar o ser segundo, pero también que sus tres rivales acabasen por detrás de la novena posición, algo que no sucedió con ninguno de ellos. EFE

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