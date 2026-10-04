La lluvia retrasa la salida en Sepang

Guardar

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- La lluvia intensa que cae sobre el circuito de Sepang, en Malasia, sede del aplazado Gran Premio de Baréin, ha obligado a retrasar la salida -cuyo nuevo horario no se ha especificado- del decimosexto del Mundial de Fórmula Uno.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la 'pole', cuando amainen las precipitaciones, en una primera fila de lujo que completa el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari); en una carrera que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afrontará desde la tercera plaza

PUBLICIDAD

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) sale duodécimo, una posición por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams); en una prueba en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará vigésimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine); vigésimo primero. EFE