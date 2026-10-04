El insólito temporal "tropical" en Cataluña causa dos muertos y deja récords de lluvia

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El insólito temporal "con características tropicales" que ha azotado Cataluña desde el sábado por la noche ha causado la muerte de dos personas en Tordera y Montornès del Vallès, ambos municipios de la provincia de Barcelona, y un desaparecido, además de dejar récords de lluvia, inundaciones, carreteras cortadas y suspensión de servicios.

De las veinte comarcas afectadas, que quedaron prácticamente paralizadas desde las 20:00 horas de ayer sábado por la previsión de lluvias torrenciales y de un posible minihuracán mediterráneo -que finalmente no llegó a formarse-, dieciocho ya han visto levantadas las restricciones de movilidad a las 14:00 horas de este domingo.

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Solo dos comarcas, Alt Empordà y Baix Empordà, en el nordeste de Cataluña, seguirán con restricciones hasta las 21:00 horas, por el riesgo meteorológico y el peligro por las crecidas de ríos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, han trasladado sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal: una persona en Montornès del Vallès, que ha fallecido al bajar a un aparcamiento, y otra en el municipio de Tordera, debido al derrumbe de un muro.

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Además, los Bomberos de la Generalitat, junto con efectivos de Salvamento Marítimo, trabajan para localizar a un hombre joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar (Barcelona).

Los Bomberos han realizado 2.055 servicios como consecuencia de las lluvias y han rescatado hasta ahora a 205 personas que estaban atrapadas, sobre todo en bajos de edificios, vehículos y ascensores.

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El temporal también ha afectado al funcionamiento de varios hospitales como el Vall d'Hebron de Barcelona, el de Granollers (Barcelona) y el de Blanes (Girona).

Pese a que ya va quedando atrás este episodio climatológico excepcional, un "temporal de características tropicales" del que no hay "ningún antecedente" en la costa catalana, Illa ha advertido de que "no hay que bajar la guardia", puesto que a lo largo de este domingo hay una probabilidad alta de lluvias torrenciales dispersas en puntos de la zona litoral y prelitoral norte de Cataluña.

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Según Illa, el temporal "no ha acabado", sino que entra en una "etapa diferente", con posibles aguaceros dispersos desde Barcelona hacia el norte.

Unas de las recomendaciones que más ha enfatizado Illa es la de "quedarse en casa" esta tarde y no acercarse a la orilla de los ríos en las zonas del litoral y prelitoral.

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El temporal ha dejado registros récord de lluvia en numerosos puntos del país, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, ha alcanzado por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado.

La cifra más elevada de toda Cataluña la ha marcado Vilassar de Mar (Barcelona), con 288 mm, seguido de Mataró (Barcelona), con 254 mm, y Granollers (Barcelona), con 248 mm, donde además llovió con una intensidad inusitada: hasta 68 mm en 30 minutos.

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La Agencia Catalana del Agua ha informado de que el caudal del río Ridaura a la altura de Santa Cristina d'Aro (Girona) ha alcanzado los 300 m3/segundo y ha superado "el umbral equivalente a un período de retorno de cien años".

También preocupan cuatro puntos de la red fluvial catalana, en nivel de peligro: el río Besòs en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona); el Mogent, en Montornès del Vallès; el Tordera, en Fogars (Barcelona) y la riera de Gotarra, en Campllong (Girona).

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Las incidencias siguen afectando a infraestructuras viarias, ferroviarias y transporte aéreo, que según Illa están en plena "fase de recuperación de los servicios".

La autopista AP-7 ya está "plenamente operativa", pero muchas carreteras interiores presentan problemas de caída de árboles o desprendimientos.

Renfe está empezando a restablecer de manera progresiva el servicio de Rodalies en Cataluña, una vez han mejorado las condiciones meteorológicas y se han efectuado las marchas exploratorias para verificar el estado de la infraestructura.

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El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha sufrido un total de 385 vuelos cancelados entre este sábado y domingo. EFE

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