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Alcaraz avanza a las semifinales del torneo de Tokio por lesión de Shapovalov

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Tokio, 4 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz ganó este domingo su partido de cuartos de final del torneo de tenis de Tokio tras la renuncia de su contrincante, el canadiense Denis Shapovalov, por lesión tras el tercer juego de la segunda manga.

Alcaraz, que iba ganando por 7-6 (3) y 2-1 el partido, se enfrentará en semifinales a su compatriota Jaume Munar, que esta mañana eliminó sin muchas dificultades al francés Kyrian Jacquet (n.86).

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Shapovalov dominó en el primer juego, con un saque potente y preciso que daba pocas opciones a Alcaraz para responder.

El español empezó a entrar en calor en el segundo juego, con su propio servicio alcanzando los 200 kilómetros por hora. Aprovechando un par de bolas a la red de Shapovalov consiguió igualar el marcador.

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El canadiense logró llevarse el tercer juego pero Alcaraz no se lo puso fácil. Con 40 iguales en el marcador y la ventaja para Shapovalov, el murciano consiguió llegar a un par de bolas imposibles, aunque finalmente el punto fue para el tenista zurdo.

Al comienzo del cuarto juego, Alcaraz abrió con una dejada que despertó la admiración del público. El español consiguió ponerse 2-2 con un amago que pilló totalmente por sorpresa al canadiense, y de nuevo los suspiros de los espectadores.

Shapovalov no perdonó con el saque en el quinto juego, pero gracias a un par de errores de su contrincante, el murciano logró de nuevo ponerse 40 iguales, amenazando con romper el servicio. El canadiense se repuso y consiguió firmar el 2-3.

Shapovalov consiguió estabilizarse en el sexto juego y logró su primer quiebre, en parte por los fallos de Alcaraz, pero haciendo también alarde de un poderoso revés y una gran precisión.

Con el marcador 2-4, el español tuvo que echar mano de su mejor tenis para romper el servicio de su rival, colocando la bola en las esquinas de la pista hasta lograr el 3-4.

En el octavo juego, Alcaraz estuvo a punto de igualar el marcador, pero varios fallos en los puntos cruciales le dieron la ventaja al canadiense, que parecía capaz de devolver cualquier bola.

De nuevo, el español echó mano de su calidad para lograr su segundo quiebre de la primera manga, y puso a Shapovalov contra las cuerdas para firmar el 4-5.

El décimo juego, en el que Shapovalov aspiraba a llevarse la primera manga, estuvo repleto de momentos de tensión, con opciones para ambos tenistas. Con el marcador 40 iguales, Alcaraz perseveró y consiguió que Shapovalov corriera por toda la pista para finalmente firmar el 5-5.

El undécimo juego también se saldó en favor del murciano, en parte por los errores del zurdo, que encadenó varias bolas fuera. Pero en el juego doce, Shapovalov estuvo más fino, mientras Alcaraz falló más, llevando la manga a un desempate muy igualado que se acabó llevando el tenista de El Palmar con un increíble último punto.

Alcaraz se hizo con el primer juego de la segunda manga, antes de que tuvieran que parar el partido por molestias de Shapovalov. Al cabo de unos diez minutos, el canadiense volvió a la pista para continuar con el segundo juego, pero tuvo que renunciar poco después.

En una entrevista con los organizadores desde la pista, Alcaraz dijo que "esta no es la manera" en que le gusta ganar, y deseó una pronta recuperación a Shapovalov. EFE

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