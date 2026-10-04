Alcaraz anticipa una semifinal "difícil" contra Munar y dice que jugará agresivo

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Tokio, 4 oct (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz (n.3) dijo este domingo que espera que su partido de semifinales de mañana contra Jaume Munar (n.64) en el torneo de Tokio será "difícil", y aseguró que intentará jugar agresivo y no dejar que el balear lo lleve a su terreno.

"Jaume es muy sólido de base. Creo que sabe su estilo y tratará de llevar el partido a su terreno. Yo intentaré jugar agresivo, pero sólido al mismo tiempo", explicó el murciano en una rueda de prensa tras su victoria en cuartos ante el canadiense Denis Shapovalov (n.46).

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Alcaraz anticipó que las condiciones "más lentas" de la pista jugarán en favor de Munar, pero dejó claro que está preparado y que le alegra que su partido de semifinales sea contra él.

El tenista de El Palmar venció este domingo a Shapovalov, que tuvo que renunciar por molestias en la cadera en el tercer juego de la segunda manga. Antes de la lesión, Alcaraz ganaba por 7-6 (3) y 2-1 al canadiense.

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"Ir así a las semifinales no es lo que quería, pero a veces las cosas son así. Hay que aceptarlo y seguir para adelante", explicó el murciano, que deseó a Shapovalov una pronta recuperación.

Sobre su estado físico, Alcaraz dijo que se siente "genial", y que está listo para jugar tres horas si es necesario, aunque matizó que siempre es mejor jugar partido cortos ya que nunca se sabe lo que depara la próxima fase.

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Munar venció este domingo sin muchas dificultades al francés Kyrian Jacquet (n.86) por 6-4 y 6-2, logrando el pase a las semifinales de Tokio y sentando las bases de su duelo con Alcaraz, campeón de la pasada edición. EFE