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1-1. Irlanda e Israel empatan entre la tensión y sin público

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Enfrentados de nuevo una semana después, con la goleada entonces de Irlanda por 0-3 ante Israel, ambas selecciones empataron a uno en el partido de este domingo de la Liga de Naciones disputado a puerta cerrada por decisión irlandesa en la ciudad serbia de Backa Topola, de nuevo entre la tensión y con brazaletes negros.

Irlanda repitió con esa señal de luto en solidaridad con "todas las vidas perdidas en Gaza", también escuchó el himno de Israel con la cabeza agachada. Volvió a no efectuar el protocolario saludo entre ambos equipos tras esa ceremonia (tampoco al final), como tampoco lo hicieron los capitanes en el sorteo del campo junto al árbitro español Juan Martínez Munuera.

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Israel también portó este domingo brazaletes negros, en homenaje a las víctimas de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, según comunicó la Federación de Israel a la UEFA, que concedió permiso al equipo.

Todo ocurrió en el estadio TSC de Backa Topola en Serbia, el campo neutral donde decidió jugar la Federación Irlandesa de Fútbol como medida también reivindicativa. No hubo público. Sólo periodistas, equipos y empleados.

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Todo se movió bajo tensión. Incluso fue a más al término del primer tiempo, en la entrada al túnel de vestuarios, con un amago de tangana. Estuvo latente en cada acción, en cada fricción, en cada caída o en cada falta, sin ni siquiera un gesto de disculpa por alguna entrada o golpe o una ayuda para levantar al rival, como sí ocurre en muchos de los momentos de cada partido.

Este era distinto, envuelto en la polémica desde semanas, como el del 27 de septiembre pasado. El boicot sobrevoló entonces el primer encuentro, finalmente disputado, con una votación para ello entre los jugadores irlandeses en el hotel de concentración de hace una semana en la ciudad húngara de Debrecen. No tanto el segundo, que se dio por hecho que se iba a jugar, pero dentro del conflicto latente entre federaciones, selecciones y futbolistas.

En lo deportivo, en el juego, Irlanda se adelantó primero en el marcador, con un penalti confirmado por el VAR y transformado por Troy Parrott, delantero del Betis, en el minuto 39, pero Israel empató en el inicio de la segunda parte. Al minuto y 20 segundos de volver del vestuario, Dor Peretz aprovechó un rebote, se quedó solo y batió a Kelleher para el 1-1.

Ya en el tramo final, una gran parada de Assaf Tzur evitó la derrota de Israel, que también pudo ganar de no ser por los centímetros que separaron la volea de Oscar Gloukh del 1-2. Su remate tocó en el poste.

El empate mantiene a Israel en el último puesto de su grupo de la Liga de Naciones B, con dos puntos, por los cinco de Irlanda, que es tercero, igualada con la segunda plaza de Kosovo. Austria lidera el cuarteto con 8 puntos en cuatro jornadas. EFE

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