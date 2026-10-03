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Paraguay da el pistoletazo de salida a los Juegos Mundiales de Patinaje 2026

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Luque (Paraguay), 2 oct (EFE).- Paraguay inauguró este viernes la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje, que tendrán lugar hasta el próximo 18 de octubre en las ciudades de Asunción y Luque, y que suponen un peldaño más hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con un colorido espectáculo, bautizado 'spin & sound' (giro y sonido) y amenizado por artistas juveniles que mezclaron música urbana, trap, reguetón, con acordes folclóricos, las delegaciones desfilaron en un espacio al aire libre del complejo deportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad de Luque.

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"Queridos atletas, quiero decirles algo muy sencillo: Bienvenidos a casa, a mi querida República del Paraguay, disfruten de nuestra ciudad, de nuestra cultura y especialmente del cariño y hospitalidad de todos los paraguayos", dijo el presidente del COP, Camilo Pérez, en la ceremonia de apertura.

El dirigente destacó que Asunción, la capital de este país suramericano, "abre sus puertas al mundo para recibir a más de 8.000 atletas, entrenadores, jueces y oficiales de 90 países", que "serán protagonistas de una verdadera fiesta del deporte".

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Posteriormente, el presidente del país, Santiago Peña, declaró inauguradas las competencias, en un acto al que también asistió el titular de la Federación Internacional de Patinaje (World Skate), el italiano Sabatino Aracu.

Estos juegos, que Paraguay organiza bajo la marca World Skate Games, son la segunda parada desde que se abrió la ventana de clasificación hacia los Olímpicos, cuya primera fase se inició en junio pasado en Roma y concluirá en marzo de 2028.

Además de los títulos mundiales en las pruebas de park y street, estas competencias otorgan puntos para la clasificación mundial, claves para aspirar a los Olímpicos.

Se disputarán 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje, como 'skateboarding' y 'downhill'.

Las delegaciones de Italia, Colombia y España llegan como favoritas a estas justas después de ocupar, en ese orden, los tres primeros puestos en el medallero en los Juegos Mundiales celebrados en 2024.

Italia encabezó en casa el conteo de diplomas hace dos años, con 97 preseas (31 de ellas de oro).

Le siguieron entonces Colombia, con 45 medallas (21 de oro), y España, con 19 preseas doradas y un total de 49.

Esta vez, la delegación ibérica estará en tierras guaraníes con 143 deportistas y 41 técnicos, según la Real Federación Española de Patinaje.

El joven español Egoitz Bijueska es una de las figuras a seguir, ya quien con solo 15 años lidera el escalafón mundial de la modalidad park.

También destacan deportistas como el brasileño Augusto Akio, quien se colgó la presea de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, y su compatriota Rayssa Leal, doble medallista olímpica a sus 18 años.

De igual forma, estarán estrellas consagradas como la británica de raíces japonesas Sky Brown, o el japonés Sora Shirai, quien conquistó el oro en la categoría street de skateboarding masculino durante la Copa del Mundo del World Skateboarding Tour (WST), disputada en Roma en junio pasado.

Otra de las competidoras es la patinadora, también japonesa, Mizuho Hasegawa, quien subió a lo alto del podio en park en Roma y repitió la hazaña en los Juegos Asiáticos -los Aichi-Nagoya 2026- de septiembre pasado, en Japón.

Estas competencias, que tuvieron su primera edición en Nankín (China) en 2017, vuelven a Latinoamérica después de cuatro años, luego de que Buenos Aires fue anfitriona en 2022.

Ya antes, Barcelona (España) albergó los juegos en 2019 y el pasado campeonato mundial se celebró hace dos años en Italia. EFE

(foto)

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