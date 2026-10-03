Espana agencias

Modric: "Me siento avergonzado"

Guardar

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El centrocampista de Croacia Luka Modric se mostró crítico con la actuación de su equipo en Rijeka, en el encuentro de la Liga de Naciones, donde encajó ante Inglaterra una goleada, la más abultada de la historia de la selección balcánica (0-7), que le hizo sentirse "avergonzado".

"Es difícil encontrar una explicación para un partido en el que no hubo intensidad, no fuimos a por los balones divididos. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión", dijo tras el choque el capitán de Croacia, de 41 años.

PUBLICIDAD

"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor. Ellos lo son ahora. Pero en cualquier caso, perder así y tirar por tierra toda la reputación que hemos hecho durante años no puede ser. Me siento avergonzado", subrayó el exjugador del Real Madrid, titular ante Inglaterra pero sustituido al inicio de la segunda parte.

Modric, que lideró la mejor etapa de Croacia, subcampeona del Mundo en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, llamó a la unidad de la selección para los próximos compromisos, el más inmediato, el martes contra España en Split.

PUBLICIDAD

"Ahora no debemos echarnos la culpa unos a otros o buscar un culpable. Debemos estar juntos en esto. Hemos superado otras situaciones más difíciles", recordó. "Hemos tenido derrotas abultadas, pero nunca he tenido esta sensación después de un partido con la selección. Necesitamos unirnos y permanecer unidos porque nos espera otro partido difícil. Tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay desafío y orgullo en nosotros, deseo, voluntad y unión. No se puede perder eso de la noche a la mañana", dijo Modric.

El capitán insistió en el mal encuentro contra Inglaterra. "No se puede aceptar jugar así. Si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido. No tiene sentido hablar de tácticas porque todo comienza con el deseo, la voluntad, el espíritu de lucha, la agresividad, la determinación y los duelos".

"Del minuto uno al último, no se puede jugar así. Esto no es jugar al fútbol. Parecía que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. Ha sido una noche para olvidar" , concluyó el jugador del Milan. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 3 de octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 3 de octubre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 3 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 3 de octubre

Antidisturbios y pelotas de goma en Madrid: la policía frena la marcha de los manifestantes de extrema derecha que iban hacia la acampada de Sol

Un amplio dispositivo de las Unidades de Intervención Policial contiene en Canalejas a unos 400 manifestantes que protestaban contra el asentamiento por la vivienda

Antidisturbios y pelotas de goma en Madrid: la policía frena la marcha de los manifestantes de extrema derecha que iban hacia la acampada de Sol

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 3 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 3 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo