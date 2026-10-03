Espana agencias

La acampada de Sol afronta su séptima noche bajo la sombra de un adelanto electoral

Guardar

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 3 oct (EFE).- La madrileña plaza de la Puerta del Sol y sus inmediaciones albergan esta madrugada del sábado la séptima noche de acampada con cerca de 2.000 personas concentradas, en un ambiente de indignación tras la caída de los dos decretos de vivienda, un duro revés que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones generales.

PUBLICIDAD

La caída de los decretos de vivienda

El naufragio parlamentario se consumó en el pleno extraordinario del viernes tras rechazar la Cámara Baja los dos reales decretos ley impulsados por el Ejecutivo, debido a la negativa de Junts a apoyarlos junto al voto en contra del PP, Vox y UPN.

PUBLICIDAD

"Los decretos ya eran decepcionantes antes, y ahora que no están aprobados pues lo siguen siendo", ha confesado a EFE Antonio, de 21 años, antes de dar el relevo a sus compañeros para continuar una noche más frente a la Puerta del Sol.

"Ha sentado muy mal, pero es verdad que ha dado una nueva fuerza a este movimiento", ha comentado, por otra parte, Álvaro, de 26 años, que junto a su pareja Mireia (28), busca hacerse un espacio en la calle Arenal para acampar.

La caída de ambas iniciativas deja sin efecto el paquete normativo en materia habitacional que buscaba implantar la renovación automática de los contratos de alquiler, topar al 2 % las actualizaciones anuales de renta, prorrogar dos años los arrendamientos vigentes, extender la protección antidesahucios a familias vulnerables hasta 2030 y regular los alquileres de temporada y por habitaciones.

Sánchez sopesa las urnas tras el veto del Congreso

El rechazo en la Cámara Baja a los dos reales decretos ley sobre vivienda ha desencadenado una sacudida política en Moncloa. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que Sánchez ha abierto un periodo de análisis con sus socios de Sumar y la dirección del PSOE para evaluar el escenario tras el naufragio de ambos decretos.

"Me genera un poco de miedo porque quizá adelantar unas elecciones en pleno auge de la ultraderecha cuando el PSOE ni siquiera siento que haya hecho algo convencer…", ha confesado Mireia respecto a unas inminentes elecciones generales.

"Algunos partidos intentan blanquear su imagen haciendo ciertas promesas o intentando apoyar más este movimiento, que durante 8 años de gobierno no han apoyado. No han movido prácticamente un dedo", ha añadido Antonio.

Aunque la intención inicial del Gobierno era agotar la legislatura en 2027 sosteniendo que existe margen para continuar legislando, no se descarta la convocatoria de elecciones. Por lo fijado en la ley electoral, si el presidente optara por una convocatoria inmediata, el anuncio debería producirse este lunes 5 de octubre para concurrir a las urnas el 29 de noviembre.

Ambiente de indignación en la plaza

 La confirmación del veto parlamentario ha provocado un ambiente de indignación entre los manifestantes reunidos en el centro de la capital. No se han registrado incidentes, más allá de diferentes cánticos frente a la Policía Nacional, que sí ha tenido una presencia más notable durante el transcurso de la madrugada que en anteriores jornadas.

Pese a las posibles inclemencias meteorológicas, no parece ser una opción abandonar Sol por el momento.

"Compañeras y compañeros que son ingenieros han ayudado con todo el lío de las tiendas, han mapeado todo muy bien. Hemos colgado los toldos y se han optimizado mucho las zonas en las que iba a caer el agua, las zonas en las que no, hacia dónde fluía y se han contenido bastante bien los cauces", ha explicado Antonio.

En la plaza, los colectivos sociales han llamado a redoblar la presencia en las calles de cara a la gran manifestación fijada para este sábado, sin descartar avanzar hacia propuestas de mayor calado como la huelga general.

"Ya no estamos solo acampados por Maricarmen estamos mandando un mensaje más allá de que no se pueden reír de nosotros", ha apostillado Mireia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

El mayor peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica influyen en el rendimiento, con un impacto mayor en los vehículos eléctricos

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La protesta, convocada por los sindicatos de inquilinas, reunirá columnas en Cibeles y plantea avanzar hacia una huelga general

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas