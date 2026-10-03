Espana agencias

España pasará a cuartos de la Liga de Naciones si gana o empata a Croacia

Guardar

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- La selección española se clasificará para los cuartos de final de la Liga de Naciones si gana o empata en el próximo partido contra Croacia en Split el próximo martes, día 6, aunque aún le faltarían los dos últimos cruces ante República Checa e Inglaterra.

Los de Luis de la Fuente son líderes del grupo A3 de la competición organizada por la UEFA con nueve puntos, mientras que Inglaterra, que este sábado arrolló a Croacia por 0-7, tiene seis.

PUBLICIDAD

Croacia suma tres puntos, por lo que el empate valdría al combinado español para volver a estar entre los ocho mejores del torneo que ya ganó en 2023.

Quedaría la incógnita del primer puesto, por el que pugnarían España e Inglaterra si vence el martes a los checos.

Tras la visita a Split, España completará la fase de grupos en la siguiente ventana, con las citas en Praga ante la República Checa, el 12 de noviembre, e Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, tres días después.

PUBLICIDAD

De los cuatro grupos de la categoría A de la Liga de Naciones, pasan los dos primeros a los cuartos, que tendrán lugar los días 25 y 30 de marzo y las fase final, del 9 al 13 de junio del próximo año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 3 de octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 3 de octubre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 3 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 3 de octubre

Antidisturbios y pelotas de goma en Madrid: la policía frena la marcha de los manifestantes de extrema derecha que iban hacia la acampada de Sol

Un amplio dispositivo de las Unidades de Intervención Policial contiene en Canalejas a unos 400 manifestantes que protestaban contra el asentamiento por la vivienda

Antidisturbios y pelotas de goma en Madrid: la policía frena la marcha de los manifestantes de extrema derecha que iban hacia la acampada de Sol

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 3 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 3 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo