El español Izan Guevara marca las referencias a ritmo de récord y con caída final

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), fue el encargado de marcar las referencias en la segunda sesión libre del Gran Premio de Japón de Moto2, a ritmo de récord absoluto y con caída final, sin consecuencias para su integridad físicas.

Guevara, con 1:46.950, estableció un nuevo récord, que ya antes habían logrado Manuel González (Kalex) en la primera tanda libre del viernes y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), en la práctica oficial.

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Aunque Iván Ortolá (Kalex) fue el primer tiempo de referencia en Moto2, que se acercó al récord de Alonso (Kalex), 1:47.508, y esa intensidad inicial de los pilotos más rápidos de la categoría dejó claro que pronto batirían ese registro.

El checo Filip Salac (Kalex), en su tercera vuelta ya se puso en 1:47.692, a menos de dos décimas de segundo, que pronto rebajó el italiano Tony Arbolino (Kalex), que rodó en 1:47.611.

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Y no tardó en llegar un nuevo récord, de la mano de Izan Guevara (Boscoscuro), quien en su sexta vuelta rodó en 1:47.500, apenas ocho milésimas de segundo más rápido que el registro de Alonso el viernes.

Así, al superarse el ecuador de la segunda tanda libre, en cabeza de la tabla se encontraban Izan Guevara, Tony Arbolino, Filip Salac, y el líder de la categoría, Manuel González (Kalex), a los que batió con un nuevo récord absoluto Alonso López (Kalex), con 1:47.327.

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El trabajo para preparar la pelea por la 'pole position' para la carrera japonesa parecía ir por muy buen camino en esta segunda tanda libre de entrenamientos, con 'Manugas' González, dejando claro que quiere mantener el liderato de la categoría tras la carrera del 'Mobility Resort Motegi', al establecer un nuevo récord con 1:47.284.

Pero con el último neumático nuevo trasero montado en sus motos, los principales candidatos de la categoría regresaron por última vez a pista y fue entonces cuando Izan Guevara 'pulverizó' el récord del circuito al rodar en 1:46.950, mientras que González, que acabó tercero, superado por Filip Salac, lo hizo con un neumático ya muy usado, con hasta doce vueltas, según confirmó el equipo del piloto madrileño.

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La progresión de Izan Guevara no acabó bien, pues una vuelta más tarde, en la decimotercera, se fue por los suelos en la curva diez al quedarse sin agarre en el neumático delantero de su moto.

Tras la estela Guevara acabaron en las cinco primeras posiciones Filip Salac, Manuel González, Alonso López y Tony Arbolino. EFE