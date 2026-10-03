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El español David Almansa establece un nuevo récord, con el líder Máximo Quiles pegado a él

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha establecido un nuevo récord absoluto de Moto3 en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, en los que el líder de la categoría, su compatriota Máximo Quiles (KTM), acabó pegado a él.

Almansa, que se fue al suelo hasta en tres ocasiones el primer día, salió muy fuerte desde los primeros minutos de la segunda tanda libre y en apenas tres vueltas ya estaba rodando en 1:55.0, muy cerca del récord, que batió en el siguiente giro al rodar en 1:54.745, un registro que acabó siendo definitivo.

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Ese registro de Almansa batió el anterior récord, 1:54.761, que en 2024 había establecido el también español Iván Ortolá (KTM).

El líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), tampoco se quedó atrás, con un tiempo de 1:54.900, siendo ambos los únicos en bajar del minuto y 55 segundos en esos minutos iniciales de la segunda tanda de entrenamientos libres en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

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El australiano Joel Kelso (Honda) fue la primera víctima relevante en un listado de caídas que comenzó así a ampliarse respecto del primer día, seguido casi de inmediato por el malasio Hakim Danish (KTM), aunque si el primero se fue al suelo en la curva once, el segundo lo hizo en la nueve.

Esa 'intensidad' inicial dio paso un período de estabilidad y 'ritmo' sobre la moto, que regresó a su mejor intensidad en los instantes finales de esos segundos entrenamientos libres, en los que Máximo Quiles se 'acercó' hasta las 32 milésimas de segundo de diferencia respecto de Almansa, con 1:54.777.

En tercera posición pero ya a mucha distancia, casi cuatro décimas de segundo (0.396), acabó el también español Álvaro Carpe (KTM), por delante de su compatriota Brian Uriarte (KTM) y del italiano Matteo Bertelle (KTM). EFE

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