El 112 de la Comunidad Valenciana ha atendido 237 incidencias por la lluvia en tres días

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Madrid, 3 oct (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado 237 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias que atraviesa la Comunidad Valenciana desde las 6:00 horas de este jueves hasta las 00:00 horas de este sábado, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

Esta misma fuente ha detallado, en un mensaje difundido a través de su cuenta de X, que, del total de incidencias, 53 se han registrado en la provincia de Castellón, 113 en la de Valencia y 71 en la de Alicante.

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Estas incidencias se han producido en 15 municipios de Castellón; en 26 de Valencia y en 11 de Alicante.

Emergencias ha señalado, además, que las incidencias que más ha atendido son: vaciados de agua en viviendas, locales, garajes y sótanos; acumulaciones de agua; limpieza de vías intransitables; rescates y vehículos bloqueados; incidencias de circulación, así como daños en edificios y mobiliario urbano, entre otras. EFE

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