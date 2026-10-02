Zidane: "Conteto de todo lo que hemos hecho, menos del resultado"

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París, 2 oct (EFE).- El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, lamentó el empate contra Italia en el tercer partido de la Liga de las Naciones contra Italia (1-1), que rompió su racha de dos triunfos en sus dos primeros partidos, pero se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo.

"Estoy contento de nuestro rendimiento, de cómo hemos respondido, de las cosas que hemos puesto en marcha. De todo, menos del resultado", dijo el técnico.

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"Hemos tenido la posesión en el primer tiempo, pero nos ha faltado profundidad en los últimos 30 metros, que es donde se crea el peligro. En el descanso les he dicho que había que aprovechar esos pequeños espacios y hemos sido más peligrosos", señaló.

"Por eso es frustrante que no hayamos podido marcar el segundo tiempo que nos habría puesto a salvo de un accidente, como ha sucedido", comentó.

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Zidane reconoció que tres goles en tres partidos no es mucho, pero se mostró convencido de que la puntería irá llegando con el paso de los partidos.

"Creamos muchas ocasiones, hoy Donnarumma ha sacado dos o tres balones excepcionales. Eso forma parte del fútbol. Tenemos que seguir en esta línea, estoy seguro de que vamos a mejorar", indicó. EFE

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