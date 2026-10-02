Una riada deja un centenar de incidencias por inundaciones en Madrigueras (Albacete)

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Albacete/Toledo, 2 oct (EFE).- Una riada provocada por las lluvias de este viernes ha dejado más de un centenar de incidencias relacionadas con inundaciones en la localidad albaceteña de Madrigueras, que se encuentra completamente anegada.

Según han informado a EFE los servicios de emergencia, el 112 ha recibido 108 avisos por inundaciones en casas, sótanos, garajes o locales y la Junta ha enviado un ES-Alert en la comarca de La Manchuela en el que se recomienda evitar desplazamientos.

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En varios vídeos difundidos por redes sociales a lo largo de la tarde de este viernes se puede ver también cómo el agua ha arrastrado coches y otros vehículos.

En declaraciones a EFE, la concejala del municipio María Victoria Leal Utiel ha explicado que las inundaciones han comenzado a las 18:00 horas, cuando ha empezado a caer una tormenta. "Ha llovido muchísimo, se ha inundado todo el pueblo", ha señalado.

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La concejala ha apuntado a que todo el pueblo está anegado con "medio metro de agua", que ha arrastrado coches y hay personas atrapadas en instalaciones.

El consistorio albaceteño había enviado un bando móvil para solicitar precaución ante el aviso de tormentas.

La Junta mantiene activo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- por el riesgo de tormentas en toda la región.

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Según indican desde el consistorio albaceteño, en la zona trabajan dotaciones de bomberos de varios parques de la Diputación de Albacete (La Rosa y Casas Ibáñez) y está previsto que se unan otras dos (Hellín y Almansa) y los servicios de Protección Civil están activados.

Además, la Guardia Civil ha cortado los accesos al municipio. EFE

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