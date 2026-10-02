Un acertante de Cantabria gana casi 29 millones de euros en el sorteo de Euromillones

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(Corrige fecha)

Madrid, 2 oct (EFE).- Un boleto acertante de la primera categoría (5 + 2) validado en Cabezón de la Sal (Cantabria) ha sido premiado con 28.871.634 euros en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes.

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El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 69.930 de Cabezón de la Sal, situado en El Sol, 11.

El boleto acertante de El Millón ha sido expedido en la Administración de Loterías número 67 de Málaga, situada en el Centro Comercial Carrefour Alameda L- 28, Saint Exupéry, s/n.

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En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de la Primera Categoría.

Combinación ganadora: 08 - 35 - 07 - 10 - 22

Estrellas: 10 y 2.

El Millón: GKH34441

EFE

plv