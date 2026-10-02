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Santi Denia destaca a De la Fuente y Lamine Yamal como los mejores del mundo

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Oviedo, 2 oct (EFE).- Santi Denia, seleccionador de la República Checa, destacó este viernes que Luis de la Fuente, con el que le “une una gran amistad", es “el mejor entrenador del mundo” y afirmó que daría el Balón de Oro a Lamine Yamal, ya que “no” se lo puede dar a Andrés Iniesta.

“Aparte de que Luis es el mejor seleccionador y entrenador del mundo, nos une una gran amistad. Hemos estado doce años juntos conviviendo de verdad en las buenas y en las malas, porque ahora todo es una luna de miel en España, pero es verdad que tanto Luis como yo hemos tenido nuestros momentos duros, de eliminaciones y un proceso de formación como seleccionador”, expuso en Oviedo antes del duelo entre ambos equipos.

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“Hemos tenido la suerte de que la Federación (Española de Fútbol) confió en nosotros durante muchos años y yo creo que en España están llegando los resultados. Tengo que estar agradecido a Luis por la convivencia y las enseñanzas que hemos tenido juntos”, añadió.

También habló de Lamine Yamal: “Particularmente yo quiero que esté, porque la gente paga la entrada por ver a Lamine y luego no sabes, con la calidad que tiene España, si está uno más descansado, si no… Tú te quieres enfrentar a los mejores. Y para nosotros, y es un mensaje para los jugadores también, es un momento de crecimiento y una prueba de máximo nivel, con Croacia, Inglaterra y la campeona del mundo, para mostrar cómo somos como equipo y a nivel individual también”.

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“Nos queremos enfrentar a los mejores, Lamine Yamal es ahora el mejor del mundo y yo le daría el Balón de Oro. No se lo puedo dar a Iniesta, que siempre lo digo, y se lo daría a Lamine”, añadió.

Santi Denia, igualmente, recordó que conoce a Pau Cubarsí desde los 14 años, con la sub-15, en un equipo en el que también estaba Lamine Yamal.

“Ya se le veía una cierta madurez con 14 años y luego es verdad que el Barcelona apostó por él, Xavi (Hernández) apostó por él, le hizo titular y con 19 años parece un jugador ya veterano. Parece que lleva toda la vida jugando y sólo tiene 19 años. Es un jugador para marcar una época y me alegro por él y el Barcelona porque esas apuestas son muy bonitas”, declaró sobre el central de la selección española. EFE

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