Rafa Nadal y Andy Murray se ponen a punto para el Rafa Nadal Slam Academy

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Palma, 2 oct (EFE).- Los extenistas Rafa Nadal y Andy Murray han realizado este viernes una sesión de entrenamiento en la academia de Manacor para preparar el Rafa Nadal Slam Academy que se disputará este sábado en sus instalaciones, con motivo del décimo aniversario.

Rafa Nadal y Richard Gasquet se han ejercitado en una de las pistas cubiertas de la academia, continuando con su preparación para la cita del sábado, mientras que el británico ha compartido la sesión con varios de los jóvenes jugadores que alberga el complejo.

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El entrenamiento se ha desarrollado en la pista central del recinto, escenario que ya se encuentra acondicionado para acoger este sábado la exhibición que reunirá a varias figuras del deporte en los últimos años.

Murray, retirado del circuito profesional desde 2024, volverá a competir en un formato muy especial y ejercerá como capitán del 'Team Murray', del que formarán parte Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin. Se enfrentarán al 'Team Rafa', liderado por el mallorquín y que contará con Carlos Moyà, David Ferrer y Gasquet.EFE

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