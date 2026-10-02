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Puigdemont tacha al PSOE de "irresponsables" y denuncia una campaña contra Junts

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Barcelona, 2 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha tachado al partido socialista de "irresponsables" que gobiernan con el único interés de salvar a esta formación y ha denunciado una campaña de acoso contra Junts.

"Un grupo de irresponsables gobiernan Cataluña y el Estado español, movidos por un único interés: salvar al Partido Socialista", comienza Puigdemont en un texto publicado en las redes sociales.

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"Si por el partido hay que incendiar las calles, se incendian. Si hay que utilizar la angustia de millones de personas que buscan vivienda digna y asequible y no la encuentran -después de casi ocho años de gobiernos del PSOE, después de más de cuatro décadas de gobiernos de izquierdas en Barcelona-, lo hacen de manera obscena", asegura el político catalán.

Afirma que tanto a los socialistas, como a sus socios, o al PP, no les preocupa más de la cuenta la vivienda, sino que "les preocupan los votos asociados al debate, al relato".

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Carles Puigdemont cree que el debate que ha tenido lugar este viernes en el Congreso, en el que Junts ha votado contra los decretos sobre vivienda, estaba ya diseñado para obtener este resultado y que, en realidad, lo ocurrido en las Cortes "va de lo que va siempre España: de la dialéctica PP-PSOE".

A su juicio, la derrota de los decretos es "muy útil electoralmente" para el PSOE y les permite "atribuir a la maldad de la oposición, y en especial y de manera obsesiva a Junts per Cataluña, todos los problemas de vivienda que tienen los ciudadanos", olvidando su responsabilidad por sus años de gobierno.

Por todo ello les acusa de "cinismo e irresponsabilidad", propios de "quien gobierna sin principios".

El expresidente catalán asegura que mientras tienen lugar estos debates, los ciudadanos continuarán teniendo los mismos problemas. "Lo más triste es que todo este grupo de cínicos lo saben perfectamente. Prefieren convertir a los siete diputados de Junts per Cataluña en la diana de todas las amenazas (....) de todos los insultos, de todas las difamaciones".

A su juicio, el debate del Congreso ha sido "una de las más obscenas operaciones de propaganda política pagada con dinero público, al servicio de una campaña electoral que será más pronto o más tarde, pero será".

Puigdemont recuerda sus propuestas para afrontar el problema del acceso a la vivienda y prevé una campaña electoral "muy dura de desgaste en contra de Junts". EFE

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