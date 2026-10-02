Organizaciones de vivienda y manifestantes se concentran en Oviedo y anuncian una acampada

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Oviedo, 2 oct (EFE).- Cientos de manifestantes por la vivienda se han reunido este viernes en Oviedo convocados por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies, que han anunciado su intención de iniciar una acampada en la capital asturiana.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Asturias, Andrés García, ha asegurado que la acampada se mantendrá "como mínimo" hasta la manifestación en Oviedo que ambas organizaciones han anunciado este domingo 4 de octubre, en coordinación con las convocatorias realizadas por distintas organizaciones de vivienda en toda España para este fin de semana.

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García también ha asegurado que "pasara lo que pasara" en el Congreso, donde durante esta jornada han decaído los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno, su organización ya había decidido "trabajar para la huelga general".

Por su parte, la portavoz del Sindicatu de Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, ha reiterado la exigencia de parar "los desahucios de todo tipo" y de acabar "no solo con la especulación de los fondos buitre", sino con "el negocio de la vivienda por completo".

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"Hoy se ha visto la incapacidad del Gobierno (de España) y su círculo parlamentario para sacar los mínimos", ha añadido, en referencia a los dos decretos de vivienda, lo que en su opinión deja claro que "lo único que va a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora es la propia lucha de la clase trabajadora" porque "ningún gobierno lo va a poder hacer".

Entre gritos de "no toleramos ni un desahucio más", "no podemos hacer las paces, esto es lucha de clases" o "sus beneficios, nuestra miseria", los manifestantes han efectuado una protesta sin incidentes registrados hasta el momento y con presencia de un furgón policial. EFE

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