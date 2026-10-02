Espana agencias

Organizaciones de vivienda y manifestantes se concentran en Oviedo y anuncian una acampada

Guardar

Oviedo, 2 oct (EFE).- Cientos de manifestantes por la vivienda se han reunido este viernes en Oviedo convocados por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies, que han anunciado su intención de iniciar una acampada en la capital asturiana.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Asturias, Andrés García, ha asegurado que la acampada se mantendrá "como mínimo" hasta la manifestación en Oviedo que ambas organizaciones han anunciado este domingo 4 de octubre, en coordinación con las convocatorias realizadas por distintas organizaciones de vivienda en toda España para este fin de semana.

PUBLICIDAD

García también ha asegurado que "pasara lo que pasara" en el Congreso, donde durante esta jornada han decaído los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno, su organización ya había decidido "trabajar para la huelga general".

Por su parte, la portavoz del Sindicatu de Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, ha reiterado la exigencia de parar "los desahucios de todo tipo" y de acabar "no solo con la especulación de los fondos buitre", sino con "el negocio de la vivienda por completo".

PUBLICIDAD

"Hoy se ha visto la incapacidad del Gobierno (de España) y su círculo parlamentario para sacar los mínimos", ha añadido, en referencia a los dos decretos de vivienda, lo que en su opinión deja claro que "lo único que va a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora es la propia lucha de la clase trabajadora" porque "ningún gobierno lo va a poder hacer".

Entre gritos de "no toleramos ni un desahucio más", "no podemos hacer las paces, esto es lucha de clases" o "sus beneficios, nuestra miseria", los manifestantes han efectuado una protesta sin incidentes registrados hasta el momento y con presencia de un furgón policial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Le360 sostiene que el viaje rompe la distensión bilateral y lo vincula con la crisis migratoria del verano

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Esmeralda Moya y Miquel Fernández al diseñador Eduardo Navarrete y la modelo Elisabeth Reyes

Los cuatro famosos permanecerán en el programa de Antena 3 desde este viernes 2 de octubre hasta el martes 6 de octubre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Esmeralda Moya y Miquel Fernández al diseñador Eduardo Navarrete y la modelo Elisabeth Reyes

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

La mejor tarta de chocolate del mundo está en Alicante y la prepara el chef mexicano Rubén Alan Díaz

Díaz, chef chocolatero y embajador técnico y gastronómico de Puratos México, ha presentado una creación con crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión, y una mousse de chocolate mexicano al 66%

La mejor tarta de chocolate del mundo está en Alicante y la prepara el chef mexicano Rubén Alan Díaz

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Feijóo responsabiliza al Ejecutivo del fracaso de las votaciones y asegura que “España no aguanta más”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Pedro Sánchez se da dos días para decidir: escuchará a las calles este fin de semana sin descartar un adelanto electoral

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas