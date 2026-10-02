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Montero apoya una "huelga general" y una lista unitaria de la izquierda con primarias: "Por supuesto que es posible"

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La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha apoyado el llamamiento a una "huelga general" que ha capitaneado esta semana el Sindicato de Inquilinas para "forzar a que el sistema cambie" y ha acusado a los rentistas de "secuestras" una democracia que solo se puede "liberar" con "movilizaciones".

Montero ha evitado responder a si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones, y ha afirmado que es una cuestión que no está "en su mano" ni "en la de la mayoría de la gente que se está movilizando", ha destacado este viernes en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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La eurodiputada se ha pronunciado en la misma línea que su secretaria general, Ione Belarra, en la mañana de este viernes, afirmando que un posible adelanto responderá únicamente al análisis partidista del Partido Socialista (PSOE): "Lo que vaya a decidir Pedro Sánchez yo creo que depende de su interés electoral".

"Sol está más llena que en el 15-M", ha afirmado la exministra de Igualdad en respuesta a si hay una mayoría alternativa a la izquierda del PSOE con la que sumar ante un posible adelanto electoral. "Sí creo que hay mucha gente de izquierdas que tiene ganas de izquierda".

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En este sentido, ha reivindicado a las personas acampadas en la Puerta del Sol porque "no es fácil irte a dormir una semana a una plaza" ni "emplear tu tiempo en ir a una mani" o "a una huelga". "Yo la verdad es que veo bastante gente con la que con la que dar esa pelea convoque cuando convoque Pedro Sánchez", ha añadido.

A FAVOR DE PRIMARIAS Y DE UNA CANDIDATURA UNITARIA A LA IZQUIERDA DEL PSOE

Montero ha defendido la celebración de una elecciones primarias porque "es la manera" de hacer "las cosas bien" y se ha mostrado a favor de una candidatura unitaria de la izquierda: "Sí claro".

"Si es posible que haya miles de personas acampadas en la Puerta del Sol, si es posible que haya millones de personas saliendo a la calle a defender el derecho a la vivienda, por supuesto que va a ser posible tener una candidatura", ha afirmado.

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