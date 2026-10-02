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Miles de personas claman en las calles de Euskadi por una vivienda "para todos"

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Bilbao, 2 oct (EFE).- Miles de personas se han manifestado esta tarde en Euskadi para exigir el fin de la especulación inmobiliaria y que se garantice una vivienda "para todos" en marchas organizadas de manera unitaria en las capitales vascas por los movimientos por la vivienda de Euskal Herria.

Multitudinaria ha sido la manifestación que ha recorrido parte del centro de Bilbao desde las siete de la tarde entre gritos de 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino) o 'Etxebizitza ez da negozioa' (la vivienda no es negocio), entre otros.

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Tras una pancarta con mensajes en euskera en contra de la especulación y en demanda de vivienda "para todos", la marcha ha comenzado en la plaza del Arriaga, donde permanecen instaladas una treintena de tiendas de campaña en una acampada iniciada la noche del pasado lunes en demanda de vivienda "digna".

Las manifestaciones de esta tarde en las capitales vascas estaban convocadas de manera conjunta por movimientos por la vivienda que operan en Euskadi -el Sindicato Socialista de Vivienda y la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria- con anterioridad al rechazo que han sufrido esta tarde en el Congreso los dos decretos de vivienda del Gobierno.

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En nombre de los convocantes, Karla Pisano ha considerado en Bilbao que los decretos presentados suponen "una doble vergüenza", primero porque su contenido "no son reflejo del clamor popular" por el derecho a la vivienda "que ha habido en la calle" y son "insuficientes y contrarios a los intereses de la clase trabajadora porque financian el sector inmobiliario y el sector especulador".

"La segunda vergüenza -ha añadido la portavoz- es la respuesta de los partidos de derecha", por un lado de "Junts, pero también del PNV" con su "negativa al segundo decreto", el relativo a la renovación automática de alquileres.

Los convocantes han defendido que el derecho a la vivienda "debe ser un derecho garantizado como lo son la sanidad y la educación" y han señalado que para garantizarlo "hay que acabar con la especulación, hay que expropiar a los especuladores" y "hay que prohibir la especulación", entre otras medidas.

Los movimientos vascos por la vivienda también han convocado manifestaciones en Vitoria y San Sebastián.

En Vitoria, alrededor de un millar de personas han participado esta tarde en una asamblea informativa en la plaza de la Virgen Blanca, tras la que ha arrancado una manifestación para demandar reformas en materia de vivienda.

La marcha ha partido sobre las 19:10 horas tras una pancarta sin firma y con el lema en euskera 'Contra la especulación. Vivienda para todos. Paralizar todos los desahucios, expropiar a los especuladores, prohibir la especulación'.

Durante la manifestación, que ha recorrido las calles céntricas de la ciudad, los manifestantes han coreado consignas como 'Vuestra riqueza nuestra miseria' y 'Nos roban el salario rentistas y empresarios', entre otros lemas contra la especulación inmobiliaria. EFE

(Foto)

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