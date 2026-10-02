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Más de 15.000 personas claman por la vivienda y piden una huelga general en Sevilla

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Sevilla, 2 oct (EFE).- Más de 15.000 personas, según cifras del Sindicato de Inquilinas, han marchado por las calles de Sevilla para clamar por el derecho a una casa y pedir una huelga general en la primera de las movilizaciones después de que el pleno del Congreso no haya convalidado los dos decretos leyes en materia de vivienda.

La manifestación ha partido de las Setas, en el centro de Sevilla, donde 300 personas pernoctan en una acampada de más de 100 tiendas que reclama mejorar el acceso a la vivienda desde hace casi una semana.

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Los manifestantes, con cánticos contra los "rentistas" y "caseros", ha seguido por la Ronda Histórica de la capital andaluza hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía al grito de "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa"; "Rentistas y caseros, todos al basurero"; "Gobierno y patronal, alianza criminal"; "Maricarmen somos todas"; y el muy coreado "hace falta, hace falta, una huelga general".

A la llegada al Palacio de San Telmo se han repetido las consignas como "No pasarán" y "Sevilla será la tumba del rentismo" mientras a ratos los manifestantes han agitado al aire las llaves de sus casas para protestar.

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Niklas Rodríguez, que ha sido el encargado de leer el manifiesto por parte del Sindicato de Inquilinas al terminar el acto, ha señalado que siente "enfado" porque "desde el principio" su organización advirtió de que los dos reales decretos rechazados eran "punto de partida, un mínimo" y que creyeron que, al dividirlos en dos, al menos saldrían adelante las medidas más "tibias".

Sin embargo, al decaer ambos decretos, "los políticos han demostrado que legislan para quien compra, vende y especula con un bien que necesitamos para vivir".

No obstante, el portavoz del Sindicato de Inquilinas también se ha declarado "orgulloso" del movimiento de protesta que ha nacido por el derecho a la vivienda que demuestra que de la organización "y la lucha" surge el cambio de la situación.

"Tenemos que seguir calle a calle, bloque a bloque", ha animado Rodríguez, y llegar a "una huelga general", idea que los concentrados frente al Palacio de San Telmo han coreado y aplaudido.

Tras el Sindicato de Inquilinas ha hablado una representante de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, que ha convocado una concentración este sábado 3 de octubre frente al Banco de España en la capital andaluza.

"Un salario, una pensión o una prestación no llega para pagar una vivienda", se ha quejado la representante de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, quien ha añadido que el caso del desahucio de Maricarmen, la vecina de Madrid de 87 años obligada a abandonar su casa, "no es un caso aislado". EFE

(Foto) (Vídeo)

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