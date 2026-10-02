Los Mossos registran dos viviendas y un local relacionados con el tiroteo en Terrassa

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Barcelona, 2 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo registros en dos viviendas y un local de Terrassa (Barcelona) relacionados con la investigación abierta tras el tiroteo ocurrido anoche en esta localidad.

Dos guardias civiles permanecen ingresados en centros sanitarios, uno de ellos en estado grave, tras ser tiroteados anoche en Terrassa cuando perseguían a un grupo de ladrones, de los cuales tres han sido detenidos mientras que la policía busca al cuarto.

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Los Mossos han llevado a cabo estos registros en presencia de los tres detenidos en esta operación, presuntamente relacionados con la agresión con arma de fuego a los dos guardias civiles.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que la cuarta persona que todavía no ha sido detenida sería el padre de los tres arrestados y que una de las armas de fuego utilizada en el tiroteo ha sido recuperada por los Mossos. EFE

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(Vídeo)