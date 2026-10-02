Espana agencias

Los Mossos registran dos viviendas y un local relacionados con el tiroteo en Terrassa

Guardar

Barcelona, 2 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo registros en dos viviendas y un local de Terrassa (Barcelona) relacionados con la investigación abierta tras el tiroteo ocurrido anoche en esta localidad.

Dos guardias civiles permanecen ingresados en centros sanitarios, uno de ellos en estado grave, tras ser tiroteados anoche en Terrassa cuando perseguían a un grupo de ladrones, de los cuales tres han sido detenidos mientras que la policía busca al cuarto.

PUBLICIDAD

Los Mossos han llevado a cabo estos registros en presencia de los tres detenidos en esta operación, presuntamente relacionados con la agresión con arma de fuego a los dos guardias civiles.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que la cuarta persona que todavía no ha sido detenida sería el padre de los tres arrestados y que una de las armas de fuego utilizada en el tiroteo ha sido recuperada por los Mossos. EFE

PUBLICIDAD

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

El mayor peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica influyen en el rendimiento, con un impacto mayor en los vehículos eléctricos

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La protesta, convocada por los sindicatos de inquilinas, reunirá columnas en Cibeles y plantea avanzar hacia una huelga general

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas