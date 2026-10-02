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Hoy será noticia. Sábado, 3 de octubre

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GOBIERNO LEGISLATURA

Pedro Sánchez ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones

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Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales, después de que el Congreso tumbara el viernes, con los votos de PP, Vox y Junts.

Decretos con los que el Ejecutivo quería frenar los desahucios y prorrogar los alquileres, entre otras medidas.

CRISIS VIVIENDA

Sindicato Inquilinas convoca protestas en principales ciudades y avanza huelga general

Madrid (EFE).- El Sindicato de Inquilinas ha convocado para este sábado decenas de manifestaciones en las principales ciudades de España, con una gran marcha en Madrid, mientras llama a la huelga general.

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Movilizaciones convocadas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres.

FORO LA TOJA

Núñez Feijóo clausura el Foro La Toja

O Grove (Pontevedra) (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.

En la jornada de ayer, los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy coincidieron en que la actual legislatura debía haber terminado hace tiempo, entre otros motivos por no haber presupuestos, y criticaron al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis de Ceuta y no respetar la división de poderes.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno continúa habilitando espacios para alojar a migrantes en Ceuta

Ceuta (EFE).- El Gobierno continúa habilitando espacios para dar alojamiento provisional a los migrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio, centrado sobre todo en mujeres y niños pequeños.

Así mismo, sigue tramitando expedientes de devolución o traslados a la península.

EL TIEMPO

Persiste la inestabilidad en península y Baleares, con lluvias menos intensas

Madrid (EFE).- El fin de semana comienza con la misma situación de inestabilidad en gran parte de la península y Baleares, aunque con precipitaciones menos intensas este sábado que en días anteriores y que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana, litoral catalán, sistema Ibérico, sierras del sureste, Pirineos y cuadrante noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que hoy se espera una jornada con abundante nubosidad en el interior, Mediterráneo y Cantábrico, con chubascos fuertes de madrugada en el litoral de Tarragona, puntos de la meseta sur, Extremadura, Salamanca, sistema Central y Aragón.

BIENAL FLAMENCO

La cantaora Carmen Linares clausura la Bienal de Flamenco de Sevilla

Sevilla (EFE).- La cantaora Carmen Linares clausura este sábado la Bienal de Flamenco de Sevilla con 'Perlas a millares', un espectáculo que celebra el 30 aniversario de su disco 'Antología de la mujer en el cante', fundamental en su carrera.

Contará con la presencia en el escenario del Teatro de la Maestranza de Marina Heredia, María Terremoto, Rocío Luna y Rafaela Carrasco.

FIESTA TRASHUMANCIA

Programación especial en la Fiesta de la Trashumancia de La Rioja

Lumbreras (La Rioja) (EFE).- La 'Fiesta de la Trashumancia de La Rioja. La marcha de los pastores’ se celebrará con una programación especial de actividades para poner en valor la ganadería tradicional, el uso de las cañadas reales y el pastoreo en esta comunidad autónoma

Actividades que cuentan con la participación del rebaño municipal de Brieva, formado por unas 600 ovejas.

EFE

plv

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