25/03/2026 El TSJCV confirma un año de cárcel a un joven por agresión sexual a una menor en un municipio de Alicante. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una pena de un año de prisión impuesta por la Audiencia de Alicante a un joven por un delito de agresión sexual, por realizar tocamientos a una chica menor de edad cuando ambos estaban sentados en la escalera de un portal, en unos hechos ocurridos en un municipio de la provincia alicantina. POLITICA Joaquín Reina - Europa Press

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una pena de un año de prisión impuesta por la Audiencia de Alicante a un joven por un delito de agresión sexual, por realizar tocamientos a una chica menor de edad cuando ambos estaban sentados en la escalera de un portal, en unos hechos ocurridos en un municipio de la provincia alicantina.

El alto tribunal autonómico ha desestimado, así, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del penado contra el fallo dictado en primera instancia.

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Los magistrados de la Sección de Apelación Penal del TSJCV consideran que la Sección Segunda de la Audiencia alicantina llevó a cabo una "valoración lógica, razonable y ampliamente razonada" de la prueba practicada en el juicio para emitir su sentencia condenatoria.

Los hechos ocurrieron durante el mes de marzo de 2023 en una localidad del partido judicial de Villena, cuando el acusado, entonces de 19 años, y la víctima, que tenía 14, se hallaban sentados en las escaleras de un edificio, ha informado el alto tribunal valenciano este viernes.

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En un momento dado, él se colocó por detrás de ella y, sin su consentimiento, le metió la mano por debajo de la ropa y le tocó los pechos en diversas ocasiones, así como la cadera y el estómago, ha apuntado.

La Audiencia de Alicante condenó al acusado por un delito de agresión sexual en noviembre del pasado año a un año de cárcel y a tres años de prohibición de aproximación y comunicación respecto a la víctima, así como a cinco años de libertad vigilada, aunque lo absolvió de otro delito similar por falta de pruebas.

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La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha confirmado ahora esa sentencia, tras calificarla de "totalmente correcta", tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba como a las consecuencias de índole jurídico que liga a los hechos aceptados como probados.