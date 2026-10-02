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El Palma remonta al Peñíscola (4-2) y se coloca líder en solitario

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal duerme como líder en solitario del Torneo Apertura de la Liga Prime después de sumar su cuarta victoria consecutiva.

El conjunto mallorquín se impuso este viernes al Servigroup Peñíscola por 4-3 en un encuentro en el que tuvo que remontar un 0-2 inicial y volvió a demostrar su capacidad para competir hasta el final. Los baleares cuentan con 12 puntos de 12 posibles y esperan ahora el resultado del Jaén Paraíso Interior, que este sábado visitará al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

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El equipo de Antonio Vadillo tuvo que sobreponerse a un inicio complicado, ya que el Servigroup Peñíscola tomó ventaja con los goles de Diego Sancho y Quintela. El Palma reaccionó antes del descanso y Ernesto recortó distancias para situar el 1-2 en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, los locales encontraron pronto el empate, de nuevo por medio de Ernesto, que estableció el 2-2 y devolvió al conjunto balear al partido. La remontada se completó posteriormente con el tanto de Alisson, que puso por delante al Palma por primera vez en el encuentro.

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Con el Peñíscola obligado a arriesgar en busca del empate, Machado aprovechó la situación para marcar el cuarto a falta de dos minutos para el final. Quintela volvió a reducir distancias en el tramo definitivo, pero el Palma supo resistir para conservar una victoria que le permite recuperar el liderato y mantener su pleno.

El resultado sitúa al Illes Balears Palma Futsal con 12 puntos, mientras que el Jaén Paraíso Interior, que suma nueve, tendrá la oportunidad de igualar su registro y recuperar el liderato si vence este sábado en Córdoba. Los amarillos visitarán Vistaalegre a las 13:00 horas en la cuarta jornada del Torneo Apertura.

En el otro partido disputado este viernes, Catgas Energia y Wanapix empataron 1-1, un resultado que mantiene a ambos equipos sin conocer todavía la victoria en las cuatro primeras jornadas. Célio Coque adelantó a los locales y Marc Tolrà estableció posteriormente la igualada en un encuentro que mantuvo la emoción hasta el final. EFE

jmd/sab

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