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El novillero extremeño Jorge Hurtado gana el Trofeo Zapato de Oro de Arnedo (La Rioja)

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Arnedo (La Rioja), 2 oct (EFE).- El novillero extremeño Jorge Hurtado ha ganado el 51 Trofeo de la Feria de Novilladas Zapato de Oro 2026 de Arnedo (La Rioja), que ha finalizado este viernes.

El joven Jorge Hurtado ha sido declarado este viernes triunfador del certamen tras la votación del jurado de la Comisión Taurina de esta ciudad riojana.

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Hurtado se ha alzado con este galardón, que representa la figura de un zapato bañado en oro, por su actuación este viernes, en la cuarta novillada que ha cerrado la feria, en la que se lidiaron reses de la ganadería de El Montecillo, ubicada en Toledo.

El jurado también ha distinguido a la ganadería de El Montecillo como la más completa; y ‘Grabador', de esta misma ganadería, ha sido considerado el mejor novillo.

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El premio al mejor toreo de capote ha correspondido al madrileño Álvaro Serrano; el de la mejor estocada, al cordobés Manuel Quintana; el de mejor par de banderillas, a José Germán; y el de mejor puyazo, a Adrián Majada.

En esta edición se ha puesto en juego, por décima vez, el Trofeo Afición Joven de Arnedo a la mejor tanda de naturales, que se ha concedido al madrileño Samuel Castrejón.

La Trofeo del Zapato de Oro, considera la feria de las novilladas más importantes del norte de España, ha constado este año de cuatro festejos, celebrados los pasados 27 y 28 de septiembre y 1 y 2 de octubre. EFE

lrg/alg/plv

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