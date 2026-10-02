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Djokovic resiste ante el chino Bu e iguala las 31 victorias de Nadal

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Guillermo Benavides

Pekín, 2 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic (n.11) remontó este viernes ante el chino Bu Yunchaokete (n.104) por 4-6, 7-6(2) y 6-2 y avanzó a cuartos del torneo de Pekín, donde encadenó su victoria número 31 sin derrotas e igualó el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, hasta ahora en poder de Rafa Nadal.

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El encuentro duró dos horas y 52 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, abarrotada de aficionados que repartieron sus ánimos entre la leyenda serbia y el aspirante local, que obligó al seis veces campeón a defender su imbatibilidad en un tercer set.

Djokovic, de 39 años y de vuelta en el torneo once años después de su última participación, igualó las 31 victorias con las que el español Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y mantuvo abierta la posibilidad de conquistar su séptimo título en la capital china.

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La Diamond vibraba antes incluso del primer punto. El juez de silla tuvo que pedir silencio en el segundo día festivo por el Día Nacional de China.

La afición animaba a ambos, consciente de que presenciaría un desenlace histórico, ya fuera la primera derrota de Djokovic en Pekín o la prolongación de su récord, aunque conforme avanzó el partido el apoyo se inclinó cada vez más hacia el serbio.

Bu respondió al escenario sin encogerse. Alcanzó una dejada del serbio y la convirtió en un golpe paralelo que levantó al público, sostuvo sus turnos de saque y encontró su oportunidad con 3-3.

El séptimo juego se alargó durante catorce puntos. Djokovic sobrevivió a tres oportunidades de rotura, con estiradas que arrancaron nuevos aplausos, pero un revés fuera entregó la cuarta al chino. Bu consolidó en blanco y cerró la manga en su segundo punto de set, sin haber concedido opciones de quiebre.

Djokovic elevó la agresividad al resto y rompió para el 3-1 del segundo parcial, pero la ventaja apenas duró un juego. Bu recuperó inmediatamente el servicio y el serbio recibió atención del fisioterapeuta durante el descanso, como ya había ocurrido en su debut.

El local mantuvo el pulso. Salvó una bola de rotura para igualar 3-3 y otras dos para el 4-4, mientras Djokovic encontraba refugio en el saque. Ganó once de los doce puntos que disputó con el segundo servicio en esa manga.

El desempate cambió el partido. Desde el 2-2, el serbio encadenó cinco puntos y trasladó ese impulso al parcial definitivo, que abrió con dos roturas para adelantarse 3-0.

Bu todavía dispuso de dos oportunidades para recortar la desventaja en el cuarto juego, el más largo del encuentro, con dieciséis puntos. Djokovic volvió a resistir y aseguró el 4-0, una distancia que el chino ya no pudo recuperar.

El seis veces campeón sentenció con su segundo punto de partido y terminó con quince aces, ninguna doble falta y seis de las ocho bolas de rotura afrontadas salvadas.

En cuartos se enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (n.2), primer favorito, y el chino Shang Juncheng (n.250). La racha sigue abierta. EFE

(foto)

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